​15 jours avant le Forum sur le commerce et l’investissement Tchad–Émirats arabes unis


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025



Le compte à rebours continue. Dans seulement 15 jours, le Forum sur le commerce et l’investissement Tchad–Émirats arabes unis rassemblera des hauts responsables gouvernementaux, des investisseurs et des dirigeants d’entreprises des deux pays, ainsi que des partenaires clés, afin d’explorer les opportunités commerciales et d’investissement et de renforcer le partenariat économique entre le Tchad et les Émirats arabes unis.

Le Forum comprendra une cérémonie d’ouverture officielle en présence de dirigeants des deux gouvernements, ainsi que de représentants de banques de développement et d’organisations multilatérales. Il sera suivi de la présentation de Chad Connection 2030, de 5 sessions plénières et de 11 ateliers thématiques, tous axés sur des opportunités d’investissement concrètes. Un temps important sera consacré au réseautage avec les institutions publiques et les investisseurs privés.
Malick Mahamat
