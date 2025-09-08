Alwihda Info
SPORTS

​Éliminatoires – Le Tchad s’incline face à Madagascar (3-1) malgré une ouverture du score prometteuse


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Septembre 2025


Le rêve des Sao a tourné court ce lundi 8 septembre 2025 à Casablanca. Opposée à Madagascar dans le cadre des éliminatoires, l’équipe nationale du Tchad a été battue (3-1), malgré une entame idéale marquée par l’ouverture du score d’Yves Allarabaye dès la 26ᵉ minute.


Un départ idéal pour les Sao

Portés par une belle intensité dans le jeu, les Sao surprennent les Malgaches grâce à Allarabaye qui trompe la défense adverse et donne l’avantage aux siens (0-1, 26’). Mais cet avantage ne durera pas longtemps. Quelques minutes plus tard, Haroun Tchaouna écopera d’un carton jaune, signalant déjà une baisse de discipline côté tchadien.

Madagascar renverse la situation

Au retour des vestiaires, Madagascar hausse son niveau de jeu. À la 53ᵉ minute, Caddy égalise (1-1), redonnant confiance aux Bareas. Puis, Raveloson profite d’un moment de flottement de la défense tchadienne pour marquer le deuxième but (2-1, 69’). Le coup de grâce survient dans le temps additionnel avec Abdalah qui scelle définitivement la victoire des Malgaches (3-1, 90+4’).

Un match marqué par l’indiscipline

Le match a été ponctué de nombreux cartons jaunes. Côté malgache, Morgan, Raheriniaina, Rabemanantsoa et Kari ont été avertis. Chez les Sao, Tchaouna, Dainkreo et Hiver ont également écopé d’avertissements, reflétant la nervosité qui a gagné l’équipe après avoir perdu son avance initiale.

Les enseignements pour les Sao

Malgré la défaite, les Sao ont montré de belles séquences offensives, notamment en première période. Mais les maladresses défensives et le manque de constance ont coûté cher. L’entraîneur Raoul Savoy devra vite remobiliser ses troupes pour la suite des éliminatoires.

Score final : Madagascar 3 – 1 Tchad

Buteurs : Allarabaye (26’) pour le Tchad ; Caddy (53’), Raveloson (69’), Abdalah (90+4’) pour Madagascar.


