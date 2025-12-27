Alwihda Info
SPORTS

Mongo : Les vétérans en marche pour la fraternité et la santé


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 27 Décembre 2025


Le chef-lieu de la province du Guéra vibre au rythme du sport senior. Ce matin, sous un soleil naissant, les vétérans ont officiellement lancé leur semaine de brassage par une marche de 4 kilomètres, transformant les rues de Mongo en un théâtre de solidarité et de dynamisme.


Mongo : Les vétérans en marche pour la fraternité et la santé
 

 

Dès 06 heures, les participants issus des équipes de N'Djamena, de Mongo et de la Santé Gratuite ont prouvé que la détermination n'a pas d'âge. Sous la direction de Khadam Djaouro, le peloton a rallié le stade Idriss Miskine. Cette activité inaugurale vise à rappeler l'importance du maintien physique pour les anciens athlètes, garantissant longévité et bien-être.

 

Pour le maire Hamza Abba Djaouro, cette rencontre dépasse le cadre athlétique. En accueillant des sportifs venus de la capitale, la commune de Mongo renforce le sentiment d'unité nationale. Le sport devient ici un outil de dialogue interculturel et de cohabitation pacifique, où le fair-play sur le terrain se traduit en respect mutuel dans la vie quotidienne.

 

L'enthousiasme des vétérans est palpable. Disponibles et motivés, ils se préparent désormais pour la suite du programme qui prévoit des rencontres amicales et des échanges citoyens jusqu'au 30 décembre. Cette semaine sportive s'annonce comme un succès populaire, prouvant que le sport reste le meilleur pont pour relier les cœurs et les provinces.




