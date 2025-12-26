Tchad : Match de brassage opposant les députés aux membres du Gouvernement

Report de l'examen de la loi FNSS

La séance plénière initialement consacrée à la restructuration du Fonds National de Solidarité et de Soutien aux personnes vulnérables (FNSS), prévue ce vendredi 26 décembre, est officiellement reportée. Ce projet de loi, vital pour le renforcement du filet de sécurité sociale des plus démunis, sera reprogrammé à une date ultérieure. Les députés en seront informés par les canaux habituels dès que le nouvel agenda sera arrêté.









Sport et Politique : Le gouvernement face aux députés

Malgré ce changement de calendrier législatif, l'institution parlementaire ne ralentit pas sa mobilisation. Le public est invité à assister à un événement inédit : un match de brassage amical opposant les représentants du peuple aux membres de l'équipe gouvernementale.



Quand : Demain, samedi 27 décembre 2025.

Heure : À partir de 16h00.

Lieu : Stade olympique Maréchal Idriss Deby Itno.







Un appel à la sortie massive

Cette rencontre sportive n'est pas qu'un simple divertissement ; elle symbolise l'unité de l'appareil d'État au-delà des débats de l'hémicycle. L'Assemblée nationale invite les N'Djamenois à venir nombreux pour célébrer cette fraternité républicaine et soutenir leurs représentants dans une ambiance de fair-play et de convivialité.

