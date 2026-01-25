Alwihda Info
TCHAD

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 25 Janvier 2026


Le sous-préfet de Khachkhacha, Moussa Ali Abdoulaye, a effectué, ce dimanche 25 janvier 2026, une visite de terrain sur les chantiers de construction des dalots dans la localité. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des projets d’infrastructures engagés afin d’améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer la sécurité des axes routiers.


Au cours de cette inspection, le sous-préfet a constaté une avancée satisfaisante des travaux. Selon les équipes techniques présentes sur le terrain, le taux d’exécution est estimé à 35 %, un niveau jugé encourageant à ce stade du projet. Les différentes phases de réalisation se déroulent de manière méthodique, avec une mobilisation constante des ouvriers et des responsables techniques.

Moussa Ali Abdoulaye a salué les efforts fournis par les équipes en charge des travaux, tout en rappelant l’importance de maintenir cette dynamique afin de respecter les délais contractuels et les normes de qualité requises. Il a insisté sur le rôle crucial de ces ouvrages dans l’amélioration de la fluidité de la circulation, la sécurisation des routes et la protection des populations contre les eaux de ruissellement, notamment durant la saison des pluies.

Cette visite a également permis au sous-préfet de réaffirmer l’engagement des autorités locales à veiller à la transparence dans l’utilisation des ressources publiques. Il a encouragé l’ensemble des acteurs impliqués à poursuivre leurs efforts dans un esprit de responsabilité et de collaboration, afin que ces infrastructures soient livrées dans les meilleures conditions.

Au-delà de l’aspect technique, ces chantiers constituent un levier important pour le développement socio-économique de Khachkhacha. Les autorités locales espèrent que ces infrastructures contribueront durablement à améliorer la mobilité, renforcer la sécurité et soutenir les activités économiques de la région.


