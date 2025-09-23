Alwihda Info
RELIGIONS

​Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad présente ses condoléances au Royaume d’Arabie Saoudite


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Septembre 2025


N’Djamena — Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad a adressé un message officiel de condoléances à Sa Majesté le Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, suite au décès du grand mufti d’Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz ben Abdallah Al Cheikh, président du Conseil des grands oulémas.


Dans ce message signé par le président du Conseil, Dr. Mohamed Khater Issa, l’institution islamique tchadienne a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité avec la famille du défunt, le peuple saoudien et l’ensemble de la communauté musulmane.

« C’est une perte immense pour le monde musulman. Le défunt a consacré sa vie au service de la religion, à la défense des valeurs islamiques et à la guidance spirituelle des croyants », souligne le communiqué.

Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad a prié Allah Tout-Puissant d’accorder au regretté érudit Sa miséricorde infinie et de fortifier ses proches, ses disciples et l’ensemble du peuple saoudien dans cette épreuve.


