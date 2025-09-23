​Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad présente ses condoléances au Royaume d’Arabie Saoudite

Dans ce message signé par le président du Conseil, Dr. Mohamed Khater Issa, l’institution islamique tchadienne a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité avec la famille du défunt, le peuple saoudien et l’ensemble de la communauté musulmane.



« C’est une perte immense pour le monde musulman. Le défunt a consacré sa vie au service de la religion, à la défense des valeurs islamiques et à la guidance spirituelle des croyants », souligne le communiqué.



Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad a prié Allah Tout-Puissant d’accorder au regretté érudit Sa miséricorde infinie et de fortifier ses proches, ses disciples et l’ensemble du peuple saoudien dans cette épreuve.