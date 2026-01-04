​Le Patronat de la Presse Tchadienne préoccupé par la convocation d’un directeur de publication

Dans un communiqué de presse n°01/PPT/BE/2026, le Patronat rappelle que le journaliste concerné exerçait pleinement son rôle professionnel, consistant à informer le public et à dénoncer des pratiques contraires à l’éthique et à la mission de protection des citoyens. Selon l’organisation, les articles publiés constituent une alerte légitime adressée aux plus hautes autorités, et ne sauraient en aucun cas justifier une convocation policière.



Le PPT souligne que la liberté de la presse est garantie par la Constitution tchadienne, ainsi que par les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tchad. Toute tentative d’intimidation, de pression ou de sanction à l’encontre d’un journaliste pour l’exercice normal de son métier est qualifiée d’atteinte grave aux droits fondamentaux.



Face à cette situation, le Patronat de la Presse Tchadienne appelle l’ensemble des organisations professionnelles des médias à rester mobilisées afin de défendre la liberté de la presse et de protéger les journalistes contre toute forme d’abus ou d’intimidation.



Le PPT réaffirme enfin son engagement à œuvrer pour un environnement médiatique libre, responsable et respectueux de l’État de droit, condition essentielle à la démocratie et à la bonne gouvernance.