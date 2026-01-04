Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
MEDIAS

​Le Patronat de la Presse Tchadienne préoccupé par la convocation d’un directeur de publication


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Janvier 2026


Le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) a exprimé sa profonde préoccupation à la suite de la convocation du directeur de publication du journal Nouvelles.td par un commissariat de police.


​Le Patronat de la Presse Tchadienne préoccupé par la convocation d’un directeur de publication
Dans un communiqué de presse n°01/PPT/BE/2026, le Patronat rappelle que le journaliste concerné exerçait pleinement son rôle professionnel, consistant à informer le public et à dénoncer des pratiques contraires à l’éthique et à la mission de protection des citoyens. Selon l’organisation, les articles publiés constituent une alerte légitime adressée aux plus hautes autorités, et ne sauraient en aucun cas justifier une convocation policière.

Le PPT souligne que la liberté de la presse est garantie par la Constitution tchadienne, ainsi que par les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tchad. Toute tentative d’intimidation, de pression ou de sanction à l’encontre d’un journaliste pour l’exercice normal de son métier est qualifiée d’atteinte grave aux droits fondamentaux.

Face à cette situation, le Patronat de la Presse Tchadienne appelle l’ensemble des organisations professionnelles des médias à rester mobilisées afin de défendre la liberté de la presse et de protéger les journalistes contre toute forme d’abus ou d’intimidation.

Le PPT réaffirme enfin son engagement à œuvrer pour un environnement médiatique libre, responsable et respectueux de l’État de droit, condition essentielle à la démocratie et à la bonne gouvernance.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/01/2026

Tchad : Moov Africa clôture sa « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 » en récompensant ses derniers gagnants

Tchad : Moov Africa clôture sa « MEGA PROMO ALLÔ ALLÔ 2025 » en récompensant ses derniers gagnants

Moundou Rural : Le Sous-Préfet Haki Rozzi Ali dresse un bilan de réconciliation et fixe le cap pour 2026 Moundou Rural : Le Sous-Préfet Haki Rozzi Ali dresse un bilan de réconciliation et fixe le cap pour 2026 03/01/2026

Populaires

Venezuela : Le Président Emmanuel Macron salue la « fin de la dictature » et appelle à une transition immédiate

04/01/2026

Diplomatie religieuse : Le Tchad et l’Arabie Saoudite scellent un pacte pour un Islam de tolérance

04/01/2026

Crise diplomatique : Le Niger expulse le Premier conseiller du Bénin par « réciprocité »

04/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter