​Le Président de la République du Tchad en visite d’amitié et de travail à Alger

Le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N’Djaména ce mardi à destination d’Alger. Cette visite d’amitié et de travail intervient à l’invitation du Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Abdelmadjid Tebboune.



La capitale algérienne abritera demain la 4ᵉ édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025), organisée sous le thème : « une passerelle vers de nouvelles opportunités ». Cet événement constitue une plateforme majeure pour renforcer les échanges économiques entre les pays africains et explorer de nouvelles perspectives de coopération.



Avant son départ, le Chef de l’État a été salué à l’aéroport international Hassan Djamous par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le Chef d’État-Major Général des Armées, plusieurs membres du Gouvernement, le Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence, le Chef d’État-Major Particulier, le Directeur de Cabinet Civil Adjoint, le Conseiller à la Sécurité ainsi que le Maire de la ville de N’Djaména.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l’Algérie, mais aussi dans la volonté du Chef de l’État de positionner le Tchad comme acteur dynamique dans les initiatives économiques continentales.