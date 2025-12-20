​Le Sénat adopte l’accord de promotion et de protection des investissements entre le Tchad et les Émirats arabes unis

Le Sénat de la République du Tchad s’est réuni ce vendredi 19 décembre 2025 pour la 10ᵉ séance plénière de la deuxième session ordinaire de l’année, sous la présidence du Très Honorable Président du Sénat, Dr Haroun Kabadi.



À l’issue des travaux, les sénateurs ont adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnance N°012/PR/2025 du 5 août 2025, consacrant l’accord entre le Gouvernement de la République du Tchad et le Gouvernement des Émirats arabes unis, relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements.



Cet accord vise à renforcer la coopération économique bilatérale, à sécuriser les investissements et à créer un environnement favorable aux opérateurs économiques des deux pays.



Le Secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Monsieur Ali Djadda Kampard, a pris part à cette séance plénière.



Lors du vote, sur 65 sénateurs inscrits, 60 ont voté pour, 2 contre et 3 se sont abstenus, soit une adoption à une large majorité de 90,9 %.



Cette adoption marque une étape importante dans le renforcement du partenariat économique entre le Tchad et les Émirats arabes unis.