​Rentrée scolaire au Tchad : la télévision, un piège à éviter pour les enfants

Passer trop d’heures devant la télévision réduit le temps consacré aux révisions, affaiblit la capacité de concentration et favorise une certaine paresse intellectuelle. Plusieurs enseignants constatent que les élèves surexposés aux écrans ont davantage de difficultés à mémoriser leurs leçons et à rester attentifs en classe.



Fatimé Mahamat, mère de trois enfants à N’Djamena, témoigne : « Dès que je laisse la télévision allumée, mes enfants oublient complètement leurs cahiers. J’ai pris l’habitude d’éteindre l’appareil à partir de 18 heures pour qu’ils puissent se concentrer sur leurs devoirs. »



De son côté, Ahmat Djibrine, père d’un collégien, explique : « Chez moi, la télé n’est pas interdite, mais je fixe des règles. Après les cours, ils doivent d’abord faire leurs devoirs et lire. Ce n’est qu’après le dîner qu’ils peuvent regarder un programme, et pas plus d’une heure. »



Pour mieux préparer les enfants à la rentrée et les aider à rester concentrés tout au long de l’année scolaire, plusieurs mesures simples peuvent être adoptées : instaurer un emploi du temps clair, où les devoirs et la lecture passent avant les distractions ; limiter le temps de télévision à une heure maximum après les révisions ; proposer des alternatives stimulantes, comme les jeux éducatifs, la lecture en famille ou les activités sportives ; montrer l’exemple en réduisant soi-même le temps passé devant l’écran.



La télévision ne doit pas être perçue comme un ennemi, mais son usage doit être régulé. La responsabilité incombe aux parents de trouver le juste équilibre entre détente et éducation, afin de donner toutes les chances de réussite scolaire à leurs enfants.