​Sao du Tchad – Burundi : le soleil peut-il devenir une arme secrète ?

Sous 40 degrés, sur une pelouse synthétique dans un stade à ciel ouvert, le Sao du Tchad s’apprête à affronter les Hirondelles du Burundi. La chaleur étouffante, loin d’être un simple détail, pourrait jouer en faveur des poulains de Raoul Savoy, habitués aux conditions extrêmes du Sahel.



Si l’expérience des températures accablantes peut renforcer la résistance physique, tout se jouera sur la stratégie et la cohésion de l’équipe. Les Hirondelles, moins habituées à un tel climat, devront s’adapter rapidement sous peine de voir le rythme leur échapper.



Dans cette confrontation, le soleil pourrait ne pas être qu’un simple spectateur : il pourrait devenir un allié inattendu pour le Sao et un véritable test pour la capacité d’adaptation du Burundi. Une bataille de chaleur et de mental s’annonce, où chaque degré pourrait peser sur le verdict final.