Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

​Sao du Tchad – Burundi : le soleil peut-il devenir une arme secrète ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 27 Mars 2026



​Sao du Tchad – Burundi : le soleil peut-il devenir une arme secrète ?
Sous 40 degrés, sur une pelouse synthétique dans un stade à ciel ouvert, le Sao du Tchad s’apprête à affronter les Hirondelles du Burundi. La chaleur étouffante, loin d’être un simple détail, pourrait jouer en faveur des poulains de Raoul Savoy, habitués aux conditions extrêmes du Sahel.

Si l’expérience des températures accablantes peut renforcer la résistance physique, tout se jouera sur la stratégie et la cohésion de l’équipe. Les Hirondelles, moins habituées à un tel climat, devront s’adapter rapidement sous peine de voir le rythme leur échapper.

Dans cette confrontation, le soleil pourrait ne pas être qu’un simple spectateur : il pourrait devenir un allié inattendu pour le Sao et un véritable test pour la capacité d’adaptation du Burundi. Une bataille de chaleur et de mental s’annonce, où chaque degré pourrait peser sur le verdict final.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/03/2026

Tchad - Instruction ferme du DGPN aux forces de sécurité : "Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler"

Tchad - Instruction ferme du DGPN aux forces de sécurité : "Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler"

Tchad : l’Union européenne et la FAO s’allient pour faire de la spiruline un pilier nutritionnel et économique Tchad : l’Union européenne et la FAO s’allient pour faire de la spiruline un pilier nutritionnel et économique 26/03/2026

Populaires

N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir

26/03/2026

Cameroun : ouverture à Yaoundé de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC

26/03/2026

Tchad : diagnostic des politiques climatiques, le ministre d’État reçoit une mission du FMI

26/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 25/03/2026 - Hassan Abderamane

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ?

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ?

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad 24/03/2026 - Djimet Wiche

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter