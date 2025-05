​Sécurité collective en Afrique : le général Langley appelle à l’autonomisation des armées africaines

Réunissant 37 nations, la conférence a mis l’accent sur les solutions africaines, la coopération régionale et la lutte contre les groupes terroristes actifs, notamment dans le Sahel et sur la côte ouest du continent.



« Les armées africaines ne cherchent pas à être sauvées. Elles s’organisent, elles agissent, elles prennent le contrôle de leur destin », a déclaré le général Langley, soulignant l’importance de bâtir des capacités durables via la formation, le partage de renseignements et le renforcement institutionnel.



Des exercices militaires tels que African Lion, Flintlock, Obangame Express, Cutlass ou encore Justified Accord illustrent cette volonté de construire une coopération interafricaine résiliente et réactive face aux crises.