​Tchad–Cameroun : Mahamat Idriss Déby félicite Paul Biya pour sa réélection

Dans sa déclaration sur Facebook, le chef de l’État tchadien a salué la confiance renouvelée du peuple camerounais envers son président, tout en lui présentant ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions.



« À la suite de la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle tenue dans la République sœur et voisine du Cameroun, j’adresse, au nom du peuple tchadien et en mon nom propre, mes chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, pour sa réélection à la magistrature suprême », a déclaré le président Déby.



Il a également formulé des vœux de paix, de stabilité et de prospérité au peuple camerounais, soulignant la solidité des relations historiques entre les deux nations.



« Le Tchad réaffirme sa ferme volonté de poursuivre et de renforcer les liens d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui unissent nos deux pays, dans l’intérêt mutuel de nos peuples », a ajouté le chef de l’État tchadien.