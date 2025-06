​Tchad : Création d’un comité pour organiser la Table Ronde de lancement du Plan "Tchad Connexion 2030"

Conformément à l’article 1er de l’arrêté, le comité est créé sous la coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et aura pour mission de piloter l’ensemble des actions préparatoires à la tenue de cette Table Ronde nationale.



Des missions précises et ambitieuses



Le comité aura notamment pour tâche :

- d’élaborer un plan détaillé de l’organisation avec le pays hôte,

- de mobiliser les appuis techniques et financiers nécessaires à la réussite de l’événement,

- d’organiser des campagnes de sensibilisation,

- d’approuver le plan de communication de l’événement.



Il s’agit également de coordonner les parties prenantes nationales et internationales, y compris les partenaires techniques et financiers du Tchad.



Une composition multisectorielle



Le comité est présidé par le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale. Il est assisté de trois vice-présidents (Ministres du Commerce, du Pétrole, et de l’Eau et de l’Énergie), ainsi que de plusieurs rapporteurs, dont le Secrétaire Général du Ministère du Commerce et celui des Finances.



Le comité compte une trentaine de membres issus des ministères, des agences publiques, du secteur privé et de la société civile. Parmi eux :



le Ministre des Affaires Étrangères,

la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement,

les Ministres de l’Agriculture, de l’Industrie, de l’Élevage, du Tourisme,

les représentants du patronat et de l’entrepreneuriat féminin.



Un appui technique structuré



Un sous-comité technique, placé sous l’autorité du Ministère d’État des Finances, sera chargé de définir les modalités concrètes de fonctionnement. Ce sous-comité aura pour rôle de soutenir techniquement le comité principal dans ses missions stratégiques.



Le plan "Tchad Connexion 2030" vise à structurer le développement du pays autour de grands axes de modernisation des infrastructures, d’industrialisation, d’inclusion sociale, de digitalisation et de bonne gouvernance. La Table Ronde devrait marquer un tournant dans la mobilisation des partenaires techniques et financiers autour des priorités nationales.