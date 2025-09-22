​Tchad : Le CEMGA rencontre les groupes de revendications de Miski

Lors de cette rencontre, tenue au poste de commandement improvisé de Yorgo, le CEMGA a rappelé que la stabilité demeure la condition essentielle pour attirer les investissements de l’État, en particulier dans les domaines du développement socio-économique, de l’éducation et de la santé.



La commission des mécontents de Miski, le groupe politico-militaire MADAT ainsi que Diffa al Watan ont, pour leur part, exposé leurs doléances. Ils ont également réaffirmé leur engagement à respecter les accords signés et à reconnaître l’autorité de l’État sur le territoire.



Le général Abakar Abdelkerim Daoud a assuré que toutes les préoccupations exprimées seront transmises aux hautes autorités compétentes, réaffirmant ainsi la volonté de l’armée de privilégier le dialogue et la concertation pour consolider la paix dans le Tibesti.