Tchad : Atelier d’évaluation du projet RENFORT, un pas vers un entrepreneuriat agro-pastoral durable





Cette rencontre vise à mesurer le niveau d’exécution des activités de l’antenne régionale pour la période de mai à septembre 2025, conformément au plan de travail et au budget annuel. L’objectif principal est de consolider durablement l’entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes et des femmes dans ces provinces.





Le chef d’antenne de RENFORT, Mbaigoto Rabeh Emmanuel, a rappelé que le projet a pour mission d’accompagner les jeunes et les femmes en milieu rural en mettant à leur disposition des outils, des formations et un suivi rapproché. « Au cours de l’atelier, les participants passeront en revue les activités réalisées, analyseront les obstacles rencontrés et définiront ensemble les priorités stratégiques pour les mois à venir », a-t-il précisé.





Présent à l’atelier, le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a salué les efforts de RENFORT qui, selon lui, ont déjà eu un impact positif dans les communautés rurales. « Ce projet a donné aux jeunes et aux femmes des moyens de mieux entreprendre dans le domaine agricole », a-t-il déclaré. Il a également exhorté les participants à travailler dans un esprit de transparence, de respect et de solidarité afin de bâtir un plan de travail réaliste et efficace pour 2026.





Cet atelier, qui rassemble des délégués des services déconcentrés de l’État ainsi que des représentants des jeunes et des femmes venus du Mandoul, de la Tandjilé et du Moyen-Chari, se poursuivra jusqu’au jeudi prochain.