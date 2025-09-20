Tchad : 15 millions FCFA pour offrir une nouvelle bibliothèque à un lycée de Mao

Après avoir collecté plus de 4 000 ouvrages pour redonner vie à la bibliothèque du Lycée Alifa Ali Zezerty, l’Amicale des anciens élèves et cadres, coordonnée par Tya Ali Adji, lance un appel aux dons pour la construction d’un nouveau bâtiment.



L’ancienne bibliothèque étant fortement dégradée, le projet prévoit l’édification d’une structure moderne de 15 m sur 20 m, adaptée aux besoins pédagogiques des élèves. Le coût total de cette réalisation est estimé à 15 millions FCFA.



Le comité appelle toutes les bonnes volontés, les ONG et les partenaires à soutenir cette initiative au service de l’éducation et de l’avenir de la jeunesse. Contacts : +235 65 48 88 16 / +235 66 87 86 17 / +235 60 36 54 04