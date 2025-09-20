Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 15 millions FCFA pour offrir une nouvelle bibliothèque à un lycée de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 22 Septembre 2025



Tchad : 15 millions FCFA pour offrir une nouvelle bibliothèque à un lycée de Mao
Après avoir collecté plus de 4 000 ouvrages pour redonner vie à la bibliothèque du Lycée Alifa Ali Zezerty, l’Amicale des anciens élèves et cadres, coordonnée par Tya Ali Adji, lance un appel aux dons pour la construction d’un nouveau bâtiment.

L’ancienne bibliothèque étant fortement dégradée, le projet prévoit l’édification d’une structure moderne de 15 m sur 20 m, adaptée aux besoins pédagogiques des élèves. Le coût total de cette réalisation est estimé à 15 millions FCFA.

Le comité appelle toutes les bonnes volontés, les ONG et les partenaires à soutenir cette initiative au service de l’éducation et de l’avenir de la jeunesse. Contacts : +235 65 48 88 16 / +235 66 87 86 17 / +235 60 36 54 04


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/09/2025

Tchad : Échanges sur le programme de réconciliation dans la province du Lac

Tchad : Échanges sur le programme de réconciliation dans la province du Lac

Tchad : Atelier d’évaluation du projet RENFORT, un pas vers un entrepreneuriat agro-pastoral durable Tchad : Atelier d’évaluation du projet RENFORT, un pas vers un entrepreneuriat agro-pastoral durable 22/09/2025

Populaires

Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï

22/09/2025

Address economic, trade issues through equal consultation for mutual benefit

22/09/2025

Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché

22/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter