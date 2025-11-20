​Tchad : Le président du Sénat Dr. Haroun Kabadi reçoit l’inter-Ordre des pharmaciens d’Afrique

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum Pharmaceutique International que la capitale tchadienne, N’Djamena, abritera du 6 au 7 juin 2026. La délégation est venue échanger avec le Président du Sénat sur les enjeux de cet événement majeur et recueillir les précieux conseils de l’institution en vue d’une préparation efficace et d’une réussite totale du forum. Par la voix de son président, elle a également exprimé toute sa gratitude pour la qualité de l’accueil.



L’événement est placé sous le thème : « Renforcer l’accès aux soins de santé : opportunités et défis liés à la fabrication locale et à la pharmacie hospitalière ». Il réunira des experts venus du monde entier afin de promouvoir le développement du secteur pharmaceutique tchadien.



Le Président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, a souligné que l’institution jouera pleinement son rôle d’accompagnement auprès de toutes les organisations nationales et internationales engagées dans les questions liées au développement du Tchad. Il a rappelé que le domaine pharmaceutique est essentiel à la vie d’une nation et assuré de l’engagement du Sénat à contribuer, en amont comme en aval, à la réussite de l’événement.



Étaient également présents à la rencontre plusieurs conseillers de la République, le Président de l’Ordre des pharmaciens du Tchad, Dr Haroun Badawi, ainsi que de nombreux présidents des instances de l’ordre pharmaceutique d’Afrique.