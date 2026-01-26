Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : des braconniers interceptés au Batha lors d’une mission de sensibilisation environnementale


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 26 Janvier 2026


Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de vulgarisation de la loi n°023 relative à la protection de l’environnement, le Directeur général de la Garde forestière et faunique, Ousman Abdoulaye Onigué, a procédé à l’interpellation de braconniers dans le département du Ouadi-Rimé, dans la province du Batha.


Les individus arrêtés étaient en possession de six (6) armes à feu et de trois (3) motos. Ils ont été présentés au délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, ainsi qu’à la presse locale.

À cette occasion, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a félicité et remercié la délégation de la Garde forestière et faunique pour son engagement et son professionnalisme. Il a exhorté la population au respect des lois en vigueur et à la protection de l’environnement.

Selon lui, les braconniers devront répondre de leurs actes devant la justice.

Profitant de cette occasion, le délégué général a également sollicité du Directeur général le renforcement des effectifs et des équipements dans la province, afin de faciliter les missions de terrain des agents chargés de la protection de l’environnement.


