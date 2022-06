​Tchad : le 9ème arrondissement de N'Djamena a élu sa miss 2022

L'évènement a permis d'élire la porte-parole ou l'ambassadrice des filles et des femmes devant les instances communales et en dehors. Selon le président du comité d'organisation, la commune du 9ème arrondissement est la seule qui organise l'élection de sa miss chaque année.



Il s'agit de la 4ème édition avec 22 candidates au départ et 10 ce 26 juin pour compétir officiellement pour la couronne.



Le maire de la commune du 9ème arrondissement, Mahamat Saleh Kerima, a affirmé que la commune a adhéré à la politique gouvernementale visant à faire une place à la femme dans le processus de développement.



Pour cette élection, il est question de choisir la fille la plus belle la commune du 9ème arrondissement. Il ne s'agit pas seulement de la beauté physique mais aussi intellectuelle en plus d'autres critères.



La commune du 9ème arrondissement ne s'arrêtera pas seulement à l'organisation de cette soirée mais accompagnera celle qui portera la couronne dans la mise en œuvre de son projet de société. Elle prendra en charge les trois filles, c'est-à-dire la miss et ses deux dauphines, dans l'organisation de leurs activités durant une année.



Le jury a porté son choix sur la personne de Dada Petel Édith comme miss de la commune, gagnante d'une moto dame, Pedeta Miriam comme première dauphine et Angale Dokouada, 2ème dauphine.



La cérémonie a vu la présence des maires des 1er et 7ème arrondissements ainsi que du président du parti PDPT, Djimet clément Bagaou.