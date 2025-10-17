Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : le CEFOD lance l’opération "Coup de Cœur" pour soutenir l’extension de sa Business School


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 17 Octobre 2025


Le Centre d’Études et de Formation pour le Développement (CEFOD) a tenu un point de presse ce vendredi 17 octobre 2025, marqué par le lancement officiel de l’opération « Coup de Cœur », une initiative destinée à soutenir le projet d’extension de la CEFOD Business School.


​Tchad : le CEFOD lance l’opération "Coup de Cœur" pour soutenir l’extension de sa Business School
Le Père Alain-Michel Tang, Directeur général du CEFOD, a rappelé qu’il y a dix ans, une graine avait été semée avec une vision simple mais ambitieuse : offrir aux jeunes Tchadiens une éducation d’excellence, enracinée dans les valeurs d’intégrité, de probité et de créativité.

« Cette graine, c’est la CEFOD Business School », a-t-il déclaré avec émotion. « Dix ans après, elle a pris racine et grandi, portée par la réussite de nos étudiants — devenus comptables, auditeurs, juristes d’affaires, marketistes ou entrepreneurs — qui œuvrent chaque jour dans les entreprises et institutions du pays. »

Le directeur général a souligné que cette réussite constitue la plus grande fierté du CEFOD, car elle démontre que les jeunes Tchadiens n’ont plus besoin de quitter leur pays pour bénéficier d’une formation répondant aux standards internationaux :

« La qualité est ici, l’excellence est ici, l’avenir peut s’écrire ici, au Tchad », a-t-il affirmé.

Lancée officiellement à cette occasion, l’opération « Coup de Cœur » se veut bien plus qu’un simple projet d’extension : « C’est un acte de foi — foi en notre jeunesse, en notre avenir collectif, et en la capacité du Tchad à prendre en main son destin intellectuel et économique », a expliqué le Père Tang.

Le projet prévoit la construction de 48 nouvelles salles de classe, trois amphithéâtres, un laboratoire de recherche, une bibliothèque et des dortoirs pour 380 étudiants. Il inclut également la création de nouvelles facultés en sciences sociales et de gestion, en sciences juridiques et politiques, ainsi qu’en ingénierie financière.

Estimé à 1,5 milliard de francs CFA, le projet bénéficie déjà d’une contribution initiale de 500 millions de francs CFA apportée par le CEFOD lui-même.

« Nous faisons appel à tous les partenaires — institutions, État, secteur privé, société civile, ONG et personnes de bonne volonté — pour qu’ils rejoignent cet élan », a exhorté le Directeur général.

Il a conclu en soulignant que soutenir l’éducation, c’est investir dans la paix, la stabilité et la prospérité du Tchad : « Chaque enfant mérite sa chance, et c’est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir meilleur. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/10/2025

Tchad - Rig-Rig : L'association des jeunes diplômés sans emploi fait un don à l'hôpital

Tchad - Rig-Rig : L'association des jeunes diplômés sans emploi fait un don à l'hôpital

Tchad : Vaste opération de nettoyage et de réaménagement du site d’ordures de Gassi Tchad : Vaste opération de nettoyage et de réaménagement du site d’ordures de Gassi 17/10/2025

Populaires

Tchad : Plus de 11 000 candidats en lice pour l’excellence administrative

17/10/2025

Tchad : gestion des parcs nationaux, le Premier ministre règle l’incompréhension avec African Parks Network

17/10/2025

RCA : Ouverture des premières doctoriales de l’Université de Bangui

17/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter