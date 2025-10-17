​Tchad : le CEFOD lance l’opération "Coup de Cœur" pour soutenir l’extension de sa Business School

Le Père Alain-Michel Tang, Directeur général du CEFOD, a rappelé qu’il y a dix ans, une graine avait été semée avec une vision simple mais ambitieuse : offrir aux jeunes Tchadiens une éducation d’excellence, enracinée dans les valeurs d’intégrité, de probité et de créativité.



« Cette graine, c’est la CEFOD Business School », a-t-il déclaré avec émotion. « Dix ans après, elle a pris racine et grandi, portée par la réussite de nos étudiants — devenus comptables, auditeurs, juristes d’affaires, marketistes ou entrepreneurs — qui œuvrent chaque jour dans les entreprises et institutions du pays. »



Le directeur général a souligné que cette réussite constitue la plus grande fierté du CEFOD, car elle démontre que les jeunes Tchadiens n’ont plus besoin de quitter leur pays pour bénéficier d’une formation répondant aux standards internationaux :



« La qualité est ici, l’excellence est ici, l’avenir peut s’écrire ici, au Tchad », a-t-il affirmé.



Lancée officiellement à cette occasion, l’opération « Coup de Cœur » se veut bien plus qu’un simple projet d’extension : « C’est un acte de foi — foi en notre jeunesse, en notre avenir collectif, et en la capacité du Tchad à prendre en main son destin intellectuel et économique », a expliqué le Père Tang.



Le projet prévoit la construction de 48 nouvelles salles de classe, trois amphithéâtres, un laboratoire de recherche, une bibliothèque et des dortoirs pour 380 étudiants. Il inclut également la création de nouvelles facultés en sciences sociales et de gestion, en sciences juridiques et politiques, ainsi qu’en ingénierie financière.



Estimé à 1,5 milliard de francs CFA, le projet bénéficie déjà d’une contribution initiale de 500 millions de francs CFA apportée par le CEFOD lui-même.



« Nous faisons appel à tous les partenaires — institutions, État, secteur privé, société civile, ONG et personnes de bonne volonté — pour qu’ils rejoignent cet élan », a exhorté le Directeur général.



Il a conclu en soulignant que soutenir l’éducation, c’est investir dans la paix, la stabilité et la prospérité du Tchad : « Chaque enfant mérite sa chance, et c’est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir meilleur. »