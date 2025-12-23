​Tchad : le PAGESE renforce les capacités des conseils provinciaux en gestion des finances publiques à travers le SIGFiP

Prenant la parole, le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a indiqué que cette formation s’inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation de l’action publique territoriale, voulue par le Gouvernement sous l’impulsion de Son Excellence le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État. Il a rappelé que la bonne gouvernance, la décentralisation effective et la transparence dans la gestion des ressources publiques constituent des piliers essentiels du développement national.



Selon lui, l’appropriation du SIGFiP par les acteurs provinciaux est un enjeu majeur pour une décentralisation crédible, car il ne peut y avoir de gestion locale efficace sans une administration financière rigoureuse, transparente et harmonisée. Il a également insisté sur le rôle stratégique des présidents des conseils provinciaux et des RAF, garants de la bonne exécution des budgets et de l’utilisation efficiente des ressources publiques au service des populations.



Lançant officiellement les travaux, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a réaffirmé l’engagement de son département à améliorer la gestion des finances publiques et des projets de l’État, tout en réitérant son soutien aux conseils provinciaux dans la promotion du développement local, notamment sur les plans socio-économiques.



Il convient de rappeler que cet atelier bénéficie également de l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), dont l’accompagnement contribue de manière significative au renforcement des capacités institutionnelles et à la consolidation de la gouvernance financière au Tchad.