​Tchad : le PAGESE renforce les capacités des conseils provinciaux en gestion des finances publiques à travers le SIGFiP

Cet atelier de deux jours a réuni de nombreux responsables provinciaux issus des différentes provinces du pays. Il vise à renforcer les capacités des acteurs locaux dans l’appropriation et l’utilisation de cet outil stratégique, afin d’améliorer la planification, l’exécution et le suivi des finances publiques en général, et des budgets provinciaux en particulier.
Outil central des réformes budgétaires engagées par le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, le SIGFiP s’impose aujourd’hui comme un levier majeur de modernisation de la gestion des finances publiques. Il permet de sécuriser la chaîne de la dépense, de renforcer la discipline budgétaire, ainsi que d’améliorer la transparence et la reddition des comptes, conformément aux normes en vigueur.
Dans son mot de bienvenue, le Directeur général adjoint du Budget, Saleh Abakar, a souligné l’importance de cette formation, qui offre aux participants l’opportunité d’approfondir leurs connaissances, d’échanger leurs expériences et de partager les bonnes pratiques en matière de gestion financière. Il s’est dit convaincu que les acquis de cet atelier contribueront à une gouvernance financière plus performante au sein des institutions provinciales, tout en saluant le leadership du ministre d’État, ministre des Finances, dans la conduite des réformes des finances publiques.
Prenant la parole, le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, a indiqué que cette formation s’inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation de l’action publique territoriale, voulue par le Gouvernement sous l’impulsion de Son Excellence le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État. Il a rappelé que la bonne gouvernance, la décentralisation effective et la transparence dans la gestion des ressources publiques constituent des piliers essentiels du développement national.
Selon lui, l’appropriation du SIGFiP par les acteurs provinciaux est un enjeu majeur pour une décentralisation crédible, car il ne peut y avoir de gestion locale efficace sans une administration financière rigoureuse, transparente et harmonisée. Il a également insisté sur le rôle stratégique des présidents des conseils provinciaux et des RAF, garants de la bonne exécution des budgets et de l’utilisation efficiente des ressources publiques au service des populations.
Lançant officiellement les travaux, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a réaffirmé l’engagement de son département à améliorer la gestion des finances publiques et des projets de l’État, tout en réitérant son soutien aux conseils provinciaux dans la promotion du développement local, notamment sur les plans socio-économiques.
Il convient de rappeler que cet atelier bénéficie également de l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), dont l’accompagnement contribue de manière significative au renforcement des capacités institutionnelles et à la consolidation de la gouvernance financière au Tchad.
