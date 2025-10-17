​Tchad : le gouvernement et African Parks renouent leur partenariat pour la gestion des aires protégées

Les deux parties ont publié un communiqué conjoint marquant un tournant dans leurs relations, précédemment fragilisées par la suspension des accords de gestion déléguée. Ce nouveau cadre vise à consolider la coopération autour de la conservation de la biodiversité et du développement durable.



Retour à la coopération et engagements mutuels



Selon le communiqué, African Parks Network a pris en considération les griefs formulés par le gouvernement tchadien et a réaffirmé sa volonté de repartir sur des bases renouvelées. En réponse, le ministère de l’Environnement a remis en vigueur les accords de gestion précédents, avec tous leurs effets, en attendant la signature de nouveaux partenariats.



Les deux parties se sont engagées à négocier de nouveaux accords pour la gestion conjointe du Parc national de Zakouma, de son Grand Écosystème Fonctionnel (GEFZ), de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE) et du futur projet Aouk.



African Parks a également accepté de financer et co-gérer les aires protégées existantes jusqu’à la conclusion de nouveaux textes, garantissant ainsi la continuité des activités de conservation et de protection environnementale.



Une relance stratégique de la conservation au Tchad



Cette décision marque une étape majeure dans la relance du partenariat entre le Tchad et African Parks, reconnu pour son expertise dans la gestion durable des parcs et réserves naturelles à travers l’Afrique.



Le communiqué a été signé à N’Djamena par Hassan Bakhit Djamous, ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, et Peter Fearnhead, directeur général d’African Parks Network.