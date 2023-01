​Tchad : les filles-mères s'indignent de leur situation sociale

La présidente de l'association, Dewala Pauline, a souligné que l'AJFMESD est créée le 6 juin 2019 et a pour objectif de contribuer au développement et à l'autonomisation de la jeune fille mère.



Selon elle, au Tchad, les filles mères ont été considérées comme des pesanteurs sociales qui entravent leur épanouissement dans la société. Elles sont des mères de la nation et d'éducation par excellence, mais lésées de leurs droits les plus inhérents, a-t-elle dit.



Être fille mère au pays de Toumaï n'est guère chose facile, car cela signifie être rejetée par la société. Or, avoir un enfant n'est pas une fin en soi, a-t-elle ajouté.



L'AJFMESD est constituée de jeunes femmes qui se sont engagées pour réfléchir à l'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes filles mères tchadiennes.



L'AJFMESD appelle le gouvernement et les bonnes volontés à lui venir en aide pour redonner le sourire à ces jeunes filles mères.