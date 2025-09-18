​Tchad : plus de 2 100 cas de choléra enregistrés, la riposte sanitaire se poursuit

Depuis la notification du premier cas suspect le 13 juillet 2025, puis la confirmation du Vibrio cholerae O1 Ogawa le 24 juillet, le Tchad fait face à une épidémie persistante.
- 2134 cas cumulés ont été enregistrés, dont 74 confirmés par culture.
- 137 décès ont été rapportés, dont 63 survenus en communauté, portant le taux de létalité à 6,4 %.
- Les femmes sont les plus touchées (sexe ratio F/H : 1,8). Les tranches d’âge 5-14 ans et 15-44 ans représentent plus de 64 % des cas.
- Les provinces encore actives sont le Ouaddaï, le Sila et le Guéra, avec neuf districts sanitaires affectés, principalement Chokoyane, Hadjer Hadid et Bitkine.
- Installation de lits cholériques et renforcement des unités de traitement.
- Distribution de doxycycline et de purificateurs d’eau.
- Désinfection intra-domiciliaire et sensibilisation communautaire dans les zones touchées.
- Préparation d’une campagne de vaccination dans les districts d’Abéché, Abdi et Goz Beïda, avec une extension prévue à Bitkine.
- Insuffisance d’équipements (tentes, cuves d’eau, lits adaptés, kits de protection).
- Manque de personnel qualifié et faible participation de certains partenaires.
- Défécation à l’air libre, funérailles non sécurisées et rassemblements favorisant la transmission.
- Difficultés d’accès aux zones affectées en raison des cours d’eau temporaires.
- laver systématiquement les mains au savon,
- boire uniquement de l’eau potable ou bouillie,
- laver soigneusement les fruits et légumes,
- éviter les aliments de rue mal conservés,
- se rendre immédiatement au centre de santé en cas de diarrhée aiguë.