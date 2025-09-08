Alwihda Info
SPORTS

​Tchad : un parcours difficile dans les éliminatoires du Mondial 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Septembre 2025



​Tchad : un parcours difficile dans les éliminatoires du Mondial 2026
Les Sao du Tchad terminent cette phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2023-2025 en grande difficulté, occupant la 6ᵉ et dernière place du Groupe I avec seulement 1 point engrangé en huit rencontres.

Un bilan inquiétant

En huit matchs disputés, le Tchad affiche : 0 victoire, 1 match nul, 7 défaites.

Avec seulement 3 buts marqués contre 19 encaissés, la différence de buts (-16) témoigne des difficultés défensives comme offensives auxquelles fait face la sélection.

Un groupe relevé

Le groupe I est dominé par Madagascar (16 points) et les Comores (15 points), qui se sont imposés comme de sérieux prétendants à la qualification. Le Mali, habitué des grandes compétitions, reste solide avec 12 points, tandis que la République centrafricaine (5 points) a tout de même fait mieux que le Tchad.

Les défis des Sao

Malgré quelques joueurs prometteurs et des efforts dans la préparation, l’équipe nationale peine encore à trouver une stabilité. Les lacunes dans la finition, le manque d’efficacité défensive et la difficulté à enchaîner de bonnes performances expliquent ce bilan mitigé.

Quelles perspectives ?

Pour espérer progresser, le Tchad doit miser sur : la formation locale et le soutien aux centres de jeunes talents, une meilleure préparation physique et tactique, un investissement accru dans les infrastructures sportives, et surtout la stabilité au sein de la Fédération tchadienne de football.

Malgré les résultats décevants, les Sao conservent un atout majeur : une jeunesse motivée et un public passionné, qui attend avec impatience une reconstruction solide en vue des prochaines compétitions.


