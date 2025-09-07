Selon la diplomatie ukrainienne, Moscou orchestre une campagne coordonnée impliquant responsables officiels, médias pro-Kremlin et réseaux de faux comptes sur les réseaux sociaux. Ces derniers accusent sans fondement l’Ukraine de « déstabiliser des États africains », de fournir des armes à des groupes illégaux et de menacer la souveraineté de plusieurs pays. Kiev qualifie ces accusations de « totalement inventées ».



Au contraire, l’Ukraine affirme privilégier une coopération constructive avec l’Afrique, illustrée par le doublement de sa présence diplomatique, le renforcement des partenariats dans l’agriculture, l’énergie, l’éducation et la numérisation, ainsi que par l’initiative humanitaire « Céréales d’Ukraine » lancée par le président Volodymyr Zelenskyy. Kiev rappelle également son soutien aux revendications africaines pour une meilleure représentation au Conseil de sécurité de l’ONU.



Le ministère souligne le paradoxe : « La Russie accuse l’Ukraine des mêmes crimes qu’elle commet elle-même », notamment l’envoi de mercenaires et de sociétés militaires privées en Afrique pour soutenir des régimes non constitutionnels et exploiter les ressources naturelles.



L’Ukraine condamne « l’exportation de la guerre et de la confrontation russe » vers le continent africain et réaffirme sa volonté de bâtir avec ses partenaires africains des relations fondées sur la paix, la prospérité et le respect mutuel, à l’abri de toute ingérence extérieure.