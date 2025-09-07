Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

​Ukraine : Kiev dénonce une vaste campagne de désinformation russe en Afrique


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Septembre 2025


Le ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine a publié, le 27 août 2025, une déclaration officielle dénonçant une intensification de la désinformation russe visant à ternir l’image de Kiev auprès des pays africains.


Le ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine. © DR
Le ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine. © DR
Selon la diplomatie ukrainienne, Moscou orchestre une campagne coordonnée impliquant responsables officiels, médias pro-Kremlin et réseaux de faux comptes sur les réseaux sociaux. Ces derniers accusent sans fondement l’Ukraine de « déstabiliser des États africains », de fournir des armes à des groupes illégaux et de menacer la souveraineté de plusieurs pays. Kiev qualifie ces accusations de « totalement inventées ».

Au contraire, l’Ukraine affirme privilégier une coopération constructive avec l’Afrique, illustrée par le doublement de sa présence diplomatique, le renforcement des partenariats dans l’agriculture, l’énergie, l’éducation et la numérisation, ainsi que par l’initiative humanitaire « Céréales d’Ukraine » lancée par le président Volodymyr Zelenskyy. Kiev rappelle également son soutien aux revendications africaines pour une meilleure représentation au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le ministère souligne le paradoxe : « La Russie accuse l’Ukraine des mêmes crimes qu’elle commet elle-même », notamment l’envoi de mercenaires et de sociétés militaires privées en Afrique pour soutenir des régimes non constitutionnels et exploiter les ressources naturelles.

L’Ukraine condamne « l’exportation de la guerre et de la confrontation russe » vers le continent africain et réaffirme sa volonté de bâtir avec ses partenaires africains des relations fondées sur la paix, la prospérité et le respect mutuel, à l’abri de toute ingérence extérieure.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/09/2025

Tchad : Les dirigeants du Kanem-Est unissent leurs forces pour le développement

Tchad : Les dirigeants du Kanem-Est unissent leurs forces pour le développement

Tchad : La ministre Fatima Goukouni Weddeye reçoit l'Association AL-TCHAD Tchad : La ministre Fatima Goukouni Weddeye reçoit l'Association AL-TCHAD 07/09/2025

Populaires

Tchad : L’ENASTIC sacré champion de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence

06/09/2025

Tchad : À Baro, l’Union des diplômés sans emploi mobilise autour de l’avenir des jeunes

06/09/2025

Tchad : La ministre Fatima Goukouni Weddeye reçoit l'Association AL-TCHAD

07/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter