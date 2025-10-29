Alwihda Info
SPORTS

Championnat du monde de Taekwondo 2025 : le Tchad représenté avec honneur par Betel Casimir


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Octobre 2025



‎ Championnat du monde de Taekwondo 2025 : le Tchad représenté avec honneur par Betel Casimir
Le taekwondoïste tchadien Betel Casimir a porté haut les couleurs nationales lors du Championnat du monde de Taekwondo 2025, qui s’est tenu à Wuxi, en Chine, du 24 au 30 octobre 2025.

Engagé dans une compétition d’un niveau très relevé, l’athlète a remporté son premier combat face au représentant du Vanuatu, avant de s’incliner au deuxième tour contre l’Espagne dans un affrontement âprement disputé.

La différence de points, minime, témoigne de la solidité et de la combativité du représentant tchadien. « Je suis déçu par cette performance qui n’était pas celle que j’espérais, mais c’est la réalité du sport de haut niveau. Je tire les leçons de cette expérience pour revenir plus fort », a confié Betel Casimir à l’issue du tournoi.

Un parcours prometteur pour l’avenir
Malgré cette élimination au deuxième tour, la participation de Betel Casimir à ce Championnat du monde marque une étape importante pour le taekwondo tchadien sur la scène internationale. « Le travail continue. Je reste déterminé et concentré pour les prochaines compétitions à venir », a-t-il assuré, affichant une motivation intacte.

Avec cette nouvelle performance internationale, Betel Casimir confirme son statut de référence du taekwondo tchadien et d’ambassadeur du sport national sur la scène mondiale.


