‎Tchad : la famille de Mahamat Zene assassiné rejette la dia de 40 millions et réclame justice

Lors d'un point de presse tenu le mercredi 12 novembre 2025 au domicile familial à Goudji Charafa, dans le 10ème arrondissement de N'Djamena, la famille de la victime a fermement rejeté la dia de 40 millions de francs CFA, proposée par la famille du présumé assassin.



En présence de leur avocat, Me Boudro Romain, du barreau du Tchad et collaborateur de Me Alain Kagonbé, la famille a réitéré son exigence que justice soit rendue. Au cours de cette annonce, la famille a indiqué que certains généraux auraient corrompu certains de ses membres en leur proposant cette somme, représentant la dia (le prix du sang, compensation).



Cependant, elle a tenu à préciser qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette démarche, et exige une nouvelle fois que la justice suive son cours. Ali Kali Mahamat, cousin du défunt, a déploré que, jusqu'à présent, le ministère de la Justice n'ait pas pu présenter le présumé assassin. Il affirme que, ni ce dernier, ni ses complices n'ont, à ce jour, eu à répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.



De son côté, Me Boudro Romain, avocat de la famille, a déclaré : « Ceux qui pensent que la perception de cette dia va influencer la procédure pénale, qu'ils se détrompent. Il faudrait que justice soit rendue d'abord ; il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La question de la dia peut s'incorporer dans le paiement des dommages et intérêts ; on ne perçoit pas la dia au début de la procédure. »



Me Boudro a expliqué que ses clients n'étaient pas d'accord avec cette proposition de dia et ne réclamaient rien d'autre que la justice.