Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

‎Tchad : la famille de Mahamat Zene assassiné rejette la dia de 40 millions et réclame justice


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 13 Novembre 2025



‎Tchad : la famille de Mahamat Zene assassiné rejette la dia de 40 millions et réclame justice
Lors d'un point de presse tenu le mercredi 12 novembre 2025 au domicile familial à Goudji Charafa, dans le 10ème arrondissement de N'Djamena, la famille de la victime a fermement rejeté la dia de 40 millions de francs CFA, proposée par la famille du présumé assassin.

En présence de leur avocat, Me Boudro Romain, du barreau du Tchad et collaborateur de Me Alain Kagonbé, la famille a réitéré son exigence que justice soit rendue. Au cours de cette annonce, la famille a indiqué que certains généraux auraient corrompu certains de ses membres en leur proposant cette somme, représentant la dia (le prix du sang, compensation).

Cependant, elle a tenu à préciser qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette démarche, et exige une nouvelle fois que la justice suive son cours. Ali Kali Mahamat, cousin du défunt, a déploré que, jusqu'à présent, le ministère de la Justice n'ait pas pu présenter le présumé assassin. Il affirme que, ni ce dernier, ni ses complices n'ont, à ce jour, eu à répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.

De son côté, Me Boudro Romain, avocat de la famille, a déclaré : « Ceux qui pensent que la perception de cette dia va influencer la procédure pénale, qu'ils se détrompent. Il faudrait que justice soit rendue d'abord ; il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La question de la dia peut s'incorporer dans le paiement des dommages et intérêts ; on ne perçoit pas la dia au début de la procédure. »

Me Boudro a expliqué que ses clients n'étaient pas d'accord avec cette proposition de dia et ne réclamaient rien d'autre que la justice.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/11/2025

Tchad : l’Assemblée nationale félicite le président Mahamat Idriss Deby pour la réussite du PND « Tchad Connexion 2030 »

Tchad : l’Assemblée nationale félicite le président Mahamat Idriss Deby pour la réussite du PND « Tchad Connexion 2030 »

Tchad : au Mandoul, le PATN forme les membres du Comité provincial de gestion de plaintes Tchad : au Mandoul, le PATN forme les membres du Comité provincial de gestion de plaintes 12/11/2025

Populaires

Tchad : 15 ans d’un partenariat exemplaire entre African Parks et l’État pour la conservation et le développement durable [VIDEO]

12/11/2025

Tchad-PND : le patron du groupe ORABANK reçu par le chef de l’Etat

12/11/2025

Tchad : l'alcool frelaté appelé « Nguérek », un tueur silencieux de la jeunesse

12/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter