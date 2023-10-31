55 مدينة جديدة تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في اليوم العالمي للمدن



باريس، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 – تنضم 55 مدينة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة بعد أن منحتها التسمية المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي. وقد تميزت هذه المدن الجديدة بالمكانة التي توليها للثقافة والإبداع في استراتيجياتها الإنمائية وبالممارسات المبتكرة التي تعتمدها في تخطيط حضري عماده الإنسان. وبعد أن حصلت المدن الجديدة الخمس والخمسون على التسمية، أصبح عدد المدن الأعضاء في الشبكة 350 مدينة تنتشر في أكثر من مائة بلد وتغطي سبعة مجالات إبداعية: الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهي، والآداب، والموسيقى.





ترد فيما يلي أسماء الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة:



عشق آباد – التصميم

أسابا – الأفلام

بانيا لوكا – الموسيقى

باتامبانج – فن الطهي

بيساو – الموسيقى

بولسانو – الموسيقى

بريمن – الآداب

بخارى – الحرف اليدوية والفنون الشعبية

بوفالو – الآداب

بيدغوشتش – الموسيقى

كان – الفنون الرقمية

كاراكاس – الموسيقى

الدار البيضاء - الفنون الرقمية

كاستيلو برانكو - الحرف اليدوية والفنون الشعبية

ستنيي - التصميم

شاوزو – فن الطهي

شيانغ راي – التصميم

تشونغتشينغ – التصميم

كونثبثيون – الموسيقى

دا لات – الموسيقى

فرايبورغ – فن الطهي

غانغننغ – فن الطهي

غرناطة[1] - التصميم

قاليور – الموسيقى

إيراكليو - فن الطهي

هوبارت – الآداب

هوي أن - الحرف اليدوية والفنون الشعبية

ياش – الآداب

إيلويْلُو – فن الطهي

إيبوه – الموسيقى

كاتماندو – الأفلام

كوجيكود – الآداب

كوتايسي – الآداب

مكسيكالي - الموسيقى

مونتي كريستي - الحرف اليدوية والفنون الشعبية

مونترو – الموسيقى

كونغ سامبا – فن الطهي

نوفي ساد – الفنون الرقمية

أوكاياما – الآداب

ورزازات – الأفلام

أولان باتور - الحرف اليدوية والفنون الشعبية

أولو - الفنون الرقمية

بينيدو – الأفلام

ريو دي جانيرو – الآداب

أورفة – الموسيقى

سبهان بوري – الموسيقى

سوراكارتا - الحرف اليدوية والفنون الشعبية

الطائف – الآداب

تولوز – الموسيقى

توكوموس – الأداب

هويك في يومنجن - الحرف اليدوية والفنون الشعبية

فالنسيا[2] – التصميم

فاراجدين – الموسيقى

فيليكي نوفغورود – الموسيقى

فيشنته لوبيز – الأفلام

كانت مدينة ليون مدينة مبدعة في الفنون الموسيقية منذ عام 2008، وأصبحت مدينة مبدعة في الآداب بناءً على طلبها بتغيير المجال الإبداعي.



سوف تتعاون المدن التي حصلت مؤخراً على تسمية المدن المبدعة مع أعضاء الشبكة بغية تنمية القدرة على الصمود في مواجهة الاختلال المناخي أو تفاقم أوجه عدم المساواة أو التوسع الحضري السريع، حيث من المتوقع أن يعيش 68% من سكان العالم في مناطق حضرية من الآن وحتى عام 2050[3].



قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في هذا الصدد: "إنَّ المدن الأعضاء في شبكتنا للمدن المبدعة هي رائدة من ناحية القدرة على الوصول إلى الثقافة وتسخير الإبداع لخدمة القدرة على الصمود والتنمية الحضرية.".



سوف تشهد المذكرة التوجيهية المعنونة "القيمة المضافة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة على الصعيد المحلي والوطني والدولي" التي سوف تصدر لاحقاً، على الدور الرائد للمدن في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسوف تبين الطريقة التي ترافق فيها اليونسكو المدن الأعضاء في الشبكة عبر تشجيع الحوار والتعلم والتعاون بين الأقران.



المدن التي حصلت على التسميات مؤخراً مدعوة إلى المشاركة في المؤتمر السنوي في عام 2024 لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة (من 1 إلى 5 تموز/يوليو 2024) الذي سوف يعقد في براقرة بالبرتغال تحت شعار "إشراك الشباب في مناقشات العقد المقبل".