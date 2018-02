A Dakar, une mobilisation majeure pour le financement de l’éducation dans le monde

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, se félicite des engagements annoncés par plus de 60 Etats lors de la Conférence du Partenariat mondial pour l’Education, dont l’UNESCO est partenaire, et qui s’est tenue à Dakar, co-parrainée par la France et le Sénégal. « Face à une urgence éducative, ces engagements sont un investissement dans […]

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, se félicite des engagements annoncés par plus de 60 Etats lors de la Conférence du Part...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...