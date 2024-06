ACRA-Tchad conclut avec succès son symposium sur la prévention des conflits et l'égalité de genre

Ce symposium a réuni des participants venus de divers horizons : Afrique, Turquie et différentes régions du Tchad, pour échanger et partager leurs expériences et réflexions sur les questions cruciales de la prévention des conflits et de l'égalité de genre.



Des experts, des acteurs de la société civile, des représentants des pouvoirs publics et des jeunes se sont succédé à la tribune pour aborder des thématiques telles que les violences basées sur le genre (VBG), leurs causes et leurs conséquences sur les femmes et les jeunes, en particulier dans les contextes de conflits armés.



L'accès à la terre et aux ressources comme facteur d'autonomisation des femmes et de prévention des conflits. Le rôle des jeunes et des femmes dans la promotion de la paix et de l'égalité de genre. Les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour prévenir les conflits et promouvoir l'égalité de genre.



Les discussions ont permis de dégager des recommandations fortes, notamment le renforcer les mécanismes de protection des femmes et des jeunes contre les VBG.



La cérémonie de clôture a été marquée par un concert d'artistes locaux organisé par ACRA-Tchad à l'Institut Français du Tchad. Ce concert visait à sensibiliser le public aux enjeux de la prévention des conflits et de l'égalité de genre et à célébrer le potentiel des jeunes et des femmes à contribuer à un monde plus juste et pacifique.



ACRA-Tchad réaffirme son engagement à poursuivre la lutte contre les injustices et les inégalités qui touchent les femmes et les jeunes, et à promouvoir une culture de paix et de dialogue dans le cadre de ses actions de développement.