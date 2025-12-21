AES : L'Étendard de la Force Unifiée levé, symbole d'une défense souveraine

Assumer la sécurité « en toute souveraineté »

Sur ses canaux officiels, le Chef de l'État malien a martelé l'objectif de cet acte fort : assumer ensemble la défense de l'espace sahélien. Cette Force unifiée marque la fin de l'externalisation de la sécurité. Désormais, le renseignement, la logistique et l'engagement au combat reposent sur le "génie" et la mutualisation des ressources des trois États membres.

