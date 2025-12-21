Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

AES : L'Étendard de la Force Unifiée levé, symbole d'une défense souveraine


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Ce samedi 20 décembre 2025 restera gravé dans les annales militaires du Sahel. Le Président de la Confédération AES, le Général d’Armée Assimi Goïta, a présidé la cérémonie solennelle de remise de l’Étendard à la Force unifiée de l’Alliance des États du Sahel.


AES : L'Étendard de la Force Unifiée levé, symbole d'une défense souveraine



 

Un drapeau pour trois armées

 

La remise de l'Étendard n'est pas un simple protocole ; c'est le transfert officiel de la mission de protection de l'espace sahélien à une structure de commandement intégrée. Pour les troupes du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ce drapeau unique incarne la fraternité d'armes et la fusion des forces face aux menaces communes.




Assumer la sécurité « en toute souveraineté »

 

Sur ses canaux officiels, le Chef de l'État malien a martelé l'objectif de cet acte fort : assumer ensemble la défense de l'espace sahélien. Cette Force unifiée marque la fin de l'externalisation de la sécurité. Désormais, le renseignement, la logistique et l'engagement au combat reposent sur le "génie" et la mutualisation des ressources des trois États membres.





 

Le bras armé de la Confédération

 

Cet événement intervient en parallèle du premier Conseil des Ministres de la Confédération, prouvant que l'architecture de l'AES est désormais complète. La Force unifiée devient officiellement l'outil d'exécution de la volonté politique du Collège des Chefs d'État, prête à intervenir sur n'importe quel point du territoire confédéral.


Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/12/2025

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali 20/12/2025

Populaires

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

20/12/2025

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali

20/12/2025

Cameroun - Drame à Akom 2 : Un cortège funèbre vire au carnage routier

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter