AES : L'Étendard de la Force Unifiée levé, symbole d'une défense souveraine

Un drapeau pour trois armées
La remise de l'Étendard n'est pas un simple protocole ; c'est le transfert officiel de la mission de protection de l'espace sahélien à une structure de commandement intégrée. Pour les troupes du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ce drapeau unique incarne la fraternité d'armes et la fusion des forces face aux menaces communes.
Assumer la sécurité « en toute souveraineté »
Sur ses canaux officiels, le Chef de l'État malien a martelé l'objectif de cet acte fort : assumer ensemble la défense de l'espace sahélien. Cette Force unifiée marque la fin de l'externalisation de la sécurité. Désormais, le renseignement, la logistique et l'engagement au combat reposent sur le "génie" et la mutualisation des ressources des trois États membres.
Le bras armé de la Confédération
Cet événement intervient en parallèle du premier Conseil des Ministres de la Confédération, prouvant que l'architecture de l'AES est désormais complète. La Force unifiée devient officiellement l'outil d'exécution de la volonté politique du Collège des Chefs d'État, prête à intervenir sur n'importe quel point du territoire confédéral.