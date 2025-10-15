Abou Dhabi dévoile le premier fonctionnaire IA au monde

Abou Dhabi dévoile aujourd'hui, au GITEX Global 2025, la première fonctionnalité AutoGov au monde, avec la dernière version de TAMM. AutoGov gère automatiquement les tâches récurrentes – du renouvellement des permis de conduire et des factures de services publics à la prise de rendez-vous médicaux de routine – en arrière-plan de la vie quotidienne. Ainsi, les citoyens ont plus de temps pour leurs activités préférées et n'ont plus à se soucier des services courants.



Le lancement de la fonctionnalité AutoGov de TAMM propulse la prestation de services à un niveau supérieur, marquant une étape clé dans le parcours d'Abou Dhabi pour devenir le premier gouvernement IA au monde, représentant la nouvelle génération de services intelligents intégrés. AutoGov gère automatiquement les services récurrents, permettant aux utilisateurs de définir leurs préférences, de personnaliser l'automatisation et d'être assurés que les services seront exécutés de manière fluide et sécurisée.



Ceci complète les capacités de l'assistant IA TAMM, permettant une prestation intuitive et fluide de plus de 1 100 services publics et privés sur une plateforme numérique unique. L'assistant IA TAMM offre un support intelligent, contextuel et proactif et peut réaliser de nombreux services pour le compte du client, améliorant ainsi la personnalisation et la proactivité de chaque parcours utilisateur.