Africa's Business Heroes : les 20 meilleurs entrepreneurs se qualifient pour les demi-finales à Dakar

Le concours Africa's Business Heroes (ABH), une initiative philanthropique d'Alibaba Philanthropy, a dévoilé aujourd'hui les 20 meilleurs entrepreneurs sélectionnés pour participer aux demi-finales 2025, qui se dérouleront à Dakar, au Sénégal, les 10 et 11 septembre 2025. La sélection des 20 finalistes est le résultat d'un processus rigoureux et hautement compétitif.



Sur près de 32 000 candidatures provenant de tout le continent africain, les candidats ont passé plusieurs étapes, notamment les entretiens du deuxième tour des 50 finalistes et un processus de vérification approfondi. Parmi eux, 20 entrepreneurs exceptionnels ont été choisis, représentant divers secteurs et incarnant l'esprit d'innovation et de résilience africain. Ils ne sont plus qu'à un pas de la grande finale, où ils s'affronteront pour une place parmi les 10 meilleurs héros.



Ceux qui se qualifieront se partageront non seulement une subvention allant de 100 000 à 300 000 dollars américains, mais bénéficieront également d'opportunités de mentorat, de réseaux internationaux et d'une visibilité mondiale sans précédent. La demi-finale de cette année marque la première fois qu'ABH organise l'événement dans un pays francophone et la première fois au Sénégal, soulignant l'influence croissante du pays en tant que pôle d'entrepreneuriat et d'innovation en Afrique.



La forte croissance du PIB du Sénégal, qui atteint 8,6 %, et son rôle prochain en tant qu'hôte des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, les premiers jamais organisés sur le sol africain, renforcent encore sa position de centre dynamique pour les talents, les affaires et les événements mondiaux. L'événement proposera des sessions de présentation à enjeux élevés, des opportunités de réseautage et des programmes de mentorat pour les finalistes.



Les 20 finalistes présenteront leur entreprise devant un jury prestigieux, dont chaque membre apporte une expertise et une perspective approfondies issues de l'écosystème entrepreneurial et d'investissement.



Le jury comprend : Hasan Haidar, directeur général de PlusVC et juge de longue date de l'ABH, reconnu pour sa vaste expérience dans le domaine du capital-risque et son engagement à soutenir les start-ups en phase de démarrage au Moyen-Orient et en Afrique. Moulaye Taboure, PDG et fondateur d'ANKA, une plateforme pionnière dans le domaine du commerce électronique et des technologies financières qui permet aux artisans et aux commerçants africains d'accéder aux marchés mondiaux.



Ancien lauréat du Top 10 Hero de l'ABH, la participation de Moulaye marque une étape importante pour le programme, car c'est la première fois qu'un ancien lauréat revient en tant que membre du jury. Jason Pau, vice-président du groupe Alibaba et directeur général (international) de la Fondation Jack Ma, qui a mené des initiatives philanthropiques mondiales, notamment Africa's Business Heroes.



Ensemble, ce jury évaluera les finalistes en fonction de leur innovation, de leur impact, de leur évolutivité et de leur leadership, afin de déterminer quels entrepreneurs accéderont à la phase finale du concours. Cet événement historique est rendu possible grâce au soutien d'Alibaba Philanthropy, en collaboration avec les principaux sponsors sénégalais Wave, Sonatel et InTouch Group.



Leur partenariat souligne leur engagement commun à favoriser l'innovation, à autonomiser les entrepreneurs et à positionner le Sénégal comme un moteur de la transformation économique de l'Afrique.