Afrique : CGLU Afrique forme des formateurs sur l’action climatique

À travers son Académie africaine des collectivités territoriales (ALGA), en partenariat avec l’Agence de la transition écologique de France (ADEME), et avec l’appui de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), a organisé, du 1er au 10 mars 2023, la 2ème session de formation de formateurs sur l’action climatique.



A cette occasion, 21 participants et participantes (dont 16 formateurs certifiés et 5 observateurs), issus de sept pays d’Afrique (Bénin, Cameroun, Centrafrique, Côte d’ivoire, Djibouti, Mali, Maroc et Togo), ont bénéficié de cette session tenue dans les locaux de l'ISIC, dans la ville de Rabat, au Maroc.



Cette deuxième session de formation de formateurs ciblait les élus locaux/élues locales, les cadres territoriaux chargés des questions en lien avec l’action climatique (changements climatiques, développement durable, environnement, plan climat), les experts et professeurs, ainsi que des personnes ressources.



Ces travaux faisaient suite à une première session qui a été organisée dans le cadre de la 6ème édition du Forum africain des managers territoriaux et des instituts de formation, ciblant les collectivités territoriales, lors de la rencontre annuelle d’ALGA de CGLU Afrique, du 28 novembre au 3 décembre 2022 à Agadir (Maroc).



Pendant dix jours, les apprenants ont bénéficié d’une sensibilisation, de la formation, et du renforcement des capacités et coaching sur 4 modules : stratégie territoriale d’adaptation au changement climatique dans les villes africaines ; introduction à la transition écologique des territoires ; les méthodes d’élaboration et d’animation d’un Plan climat énergie territorial (PCET) ; l’andragogie et la formation des adultes.



Ce Programme a été préparé, mis en œuvre et animé après un long processus d’adaptation, de test et de recadrage du contenu pédagogique au contexte africain local par une équipe de formateurs et d’experts.



Il a été couronné par l’organisation d’une cérémonie de remise des certificats le 10 mars 2023, en présence de, Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique et de Philippe Masset, directeur Europe et International de l’ADEME (en visioconférence), entre autres personnalités.