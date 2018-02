Afrique : Les finalistes du prix d’art Henrike Grohs d’une valeur de 20 000 euros sont connus

Em’kal Eyongakpa (Cameroun), Georgina Maxim (Zimbabwe) et Makouovia Kokou Ferdinand (Togo) ont été pré-sélectionnés pour le premier prix d’art Henrike Grohs conçu par le Goethe-Institut (www.goo.gl/nKYUpW) et la famille Grohs. Le gagnant sera annoncé le 6 mars et récompensé le 13 mars à Abidjan. Em’kal Eyongakpa est un artiste multi-disciplinaire qui aborde les histoires vécues, […]

