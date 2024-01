Afrique centrale : la 15ème édition de la FOTRAC se prépare déja

C’est avec des représentants des administrations et entreprises publiques, de la CEMAC, de l’UNESCO, de la FAO, de la BAD, de l’OCEAC, de la société civile, que cette première réunion préparatoire s’est tenue le 11 janvier à l’Immeuble Rose à Yaoundé (siège du ministère du Commerce).



Au cours de la rencontre présidée par Anicet Jean Christian Atangana sous-directeur au ministère du Commerce, en présence de Mme Danielle Nlate, promotrice de la FOTRAC, le bilan de l’édition 2023 a dressé.



A cette occasion, l’on a également déroulé les principales innovations de la 15ème édition de la FOTRAC qui aura lieu du 7 au 21 juillet 2024, et dont la cérémonie d’ouverture se déroulera à Ebibeying (Guinée équatoriale), avant la tenue d’autres activités prévues à Kye-Ossi (Cameroun) et Bitam (Gabon).



Le fil conducteur de cet événement s’articule autour du thème : « Faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socioéconomique en Afrique à l’ère de la ZLECAF ».



L’une des innovations de la 15ème édition de la FOTRAC reste le carnaval culturel qui mettra sur la scène les peuples des trois frontières, ceci en partenariat avec le Musée des Peuples de la forêt d’Afrique Centrale, qui va également recevoir les peuples de la savane. À côté de cela, le public aura droit à un concours culinaire, parrainé par l’APPA (Aide aux paysans et planteurs d’Afrique), une structure basée en France.



Par ailleurs, pendant 14 jours, 200 stands d’expositions-ventes et dégustation vont accueillir environ 15 000 visiteurs, avec en prime, des échanges d’expériences impliquant une dizaine de pays d’Afrique. Selon la promotrice de la FOTRAC, Mme Danielle Nlate, il est prévu des « mini-FOTRAC » au niveau de la frontière du Cameroun avec le Tchad, et avec la RCA. Ceci à côté des traditionnelles activités comportant les expositions-ventes ; la miss FOTRAC ; la visite des villes frontalières.



Pour la présidente de la FOTRAC, par ailleurs présidente du Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale (REFAC), la manifestation foraine a pour but de fédérer les actions des différents acteurs de développement des pays d’Afrique centrale, et avec pour ambition de devenir une activité continentale.



Il faut rappeler que cette Foire multisectorielle intégratrice, créée par arrêté ministériel en 2012, est placée sous le parrainage du président du Comité d’organisation qu’est le ministre camerounais du Commerce. La FOTRAC est conjointement organisée par le Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale (REFAC), en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA), le ministère des Affaires sociales et de l’Egalité de genre de Guinée équatoriale.



Les jeunes, les femmes entrepreneurs, les hommes d’affaires, toutes les populations de la CEEAC, les partenaires au développement et les populations des autres continents y sont conviés.



Et au terme de la première réunion préparatoire de la FOTRAC, son intrépide promotrice a remercié « le ministre du Commerce du Cameroun, président du comité pour la mobilisation de plus d'une soixantaine d'administrations publiques, privées et institutions sous régionales, régionales, continentales et internationales qui y ont été présentes ».