Afrique : l’ONAPE (Tchad) et le FNE (Cameroun) scellent un partenariat pour renforcer l’employabilité

La 7ᵉ session de formation des conseillers emploi issus des Services Publics d’Emploi Membres de l’Association Africaine des Services Publics d’Emploi (AASEP) s’est ouverte à Yaoundé.



La cérémonie d’ouverture s’est ouverte en présence de Camille Moute à Bidias, directeur général du Fonds National de l’Emploi (FNE) du Cameroun, et Nassouradine Abakar Kessou, avec à ses côtés, le directeur de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), du Tchad.



Cette session de formation se déroule sous le thème : « Le conseiller emploi (CE) : comprendre son marché de l’emploi pour une meilleure insertion professionnelle ».



Le directeur de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a pris part à cet événement en sa qualité de vice-président de la zone Afrique Centrale de l’AASEP. Ce déploiement, qui réunit 50 conseillers emploi issus de 15 pays membres de l’association, dont 8 représentants de l’ONAPE, s’inscrit dans la vision stratégique de l’Office. Il vise à renforcer les compétences de ses conseillers afin d’améliorer la qualité des services offerts aux usagers.



En marge du lancement de la session de formation, un mémorandum d’accord a été signé entre Camille Moute à Bidias, directeur général du Fonds National de l’Emploi (FNE) du Cameroun, et Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) du Tchad, en présence de Ibrahim Ag Nock, président de l’Association Africaine des Services Publics d’Emploi (AASEP).



Cet accord formalise un cadre de coopération entre les deux institutions, en vue de favoriser l’accès à des emplois décents, valoriser le capital humain et renforcer les compétences des acteurs de l’emploi dans leurs pays respectifs. Il prévoit également la mise en commun des efforts pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi.



La signature de ce partenariat illustre la volonté des deux services publics d’emploi de renforcer la coopération intra-africaine et de s’adapter aux mutations permanentes du marché du travail. Selon Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l’ONAPE, « cet accord constitue un cadre de collaboration élargi, fondé sur la valorisation des expériences, le partage des bonnes pratiques, et l’engagement commun à relever les défis liés au chômage et à l’insertion professionnelle des jeunes ».