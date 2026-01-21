Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Agriculture : Le Ministre Keda Ballah salue la réussite du modèle de résilience à Madja


Alwihda Info | Par - 22 Janvier 2026


En mission de suivi dans la zone sahélienne, le Ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole a visité ce lundi le site de Madja. Avec 900 hectares de sorgho en pleine réussite, ce périmètre s'impose comme une vitrine de la souveraineté alimentaire en milieu aride.


Image : Asma Achahboun
Image : Asma Achahboun



  Ce lundi, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a eu l'honneur de recevoir la visite de Monsieur Keda BALLAH, Ministre de la Production et de l'Industrialisation Agricole, accompagné de sa délégation. Cette mission s'est déroulée dans la zone sahélienne, précisément sur le site de résilience de Madja, dans la province du Guéra.

 

Évaluation des Cultures

  Lors de cette visite, le Ministre a exprimé sa grande satisfaction quant à la qualité du travail réalisé sur le champ de culture de sorgho, s'étendant sur environ 900 hectares. Il a félicité les producteurs et leurs encadreurs pour le succès de la campagne agricole de 2025/2026, soulignant l'importance de leur engagement et de leurs efforts.

 

Cette visite souligne l'engagement du gouvernement tchadien à promouvoir l'agriculture durable et à soutenir les producteurs locaux, tout en renforçant la résilience des communautés face aux défis climatiques et économiques. Ce travail collectif est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et le développement agricole dans la région.

 
Au-delà de la réussite de la récolte, le Ministre Keda Ballah a rappelé que l'objectif ultime est l'industrialisation. La réussite de Madja ouvre la voie à la création de petites unités de transformation du sorgho localement, créant ainsi de la valeur ajoutée et des emplois pour les jeunes du Guéra.
Peter Kum
