Amélioration de la coordination humanitaire dans l'Est du Tchad par l'Unicef

Reconnaissant ce besoin crucial, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tchad, en collaboration avec l'UNICEF Tchad et grâce au soutien financier des fonds CERF, a organisé une formation de renforcement des capacités pour les 34 membres du groupe technique du cluster santé-nutrition. Cette formation, qui s'est déroulée à Abéché, a permis aux participants d'acquérir des compétences techniques et opérationnelles renforcées en matière de coordination humanitaire.



Le programme de formation, élaboré par des experts chevronnés de l'OMS et de l'UNICEF, a couvert une large gamme de thématiques essentielles à une coordination humanitaire efficace, notamment :



Analyse approfondie du contexte humanitaire : Les participants ont été outillés pour analyser de manière critique les facteurs socio-économiques, politiques et environnementaux qui influencent la situation humanitaire dans l'Est du Tchad, en identifiant les besoins prioritaires des populations affectées.



Planification et programmation d'urgence rigoureuses : Des méthodologies de planification et de programmation basées sur les preuves ont été transmises aux participants, leur permettant de développer des plans d'intervention cohérents, réalistes et adaptés aux réalités du terrain.



Suivi et évaluation méthodiques des interventions : Les participants ont été formés aux outils et techniques de suivi et d'évaluation, leur permettant de mesurer l'efficacité des interventions humanitaires et d'identifier les domaines nécessitant des améliorations.



Communication stratégique et redevabilité renforcées : Des stratégies de communication efficaces ont été transmises aux participants afin de promouvoir la transparence, la redevabilité et la responsabilisation vis-à-vis des populations affectées.



Gestion des données et des informations responsable : Les participants ont été sensibilisés aux principes de gestion des données et des informations, garantissant une utilisation éthique et responsable des données collectées dans le cadre des interventions humanitaires.



A l'issue de cette formation, les 34 membres du groupe technique du cluster santé-nutrition sont désormais mieux équipés pour assurer une analyse contextuelle pointue et identifier les besoins de santé et de nutrition des populations vulnérables, développer et mettre en œuvre des plans d'intervention stratégiques et opérationnels, suivre et évaluer rigoureusement les progrès réalisés et l'impact des interventions, communiquer de manière transparente et efficace sur les activités humanitaires et gérer les données et les informations de manière responsable et conforme aux principes éthiques.



Le renforcement des capacités des acteurs de la santé et de la nutrition en matière de coordination humanitaire devrait contribuer de manière significative à l'amélioration de la qualité de la réponse humanitaire dans l'Est du Tchad. Les populations affectées devraient bénéficier d'un accès accru à des services de santé et de nutrition de qualité, d'une meilleure prise en charge de leurs besoins spécifiques et d'une aide humanitaire plus efficiente et mieux adaptée à leurs réalités.