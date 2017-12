Angola Cables et le Réseau de recherche et d’éducation d’Afrique occidentale et centrale (WACRE N) collaborent pour étendre la connectivité parmi les institutions de recherche & d’éducation en Afriqu e occidentale et centrale

Aujourd’hui, Angola Cables ([www.AngolaCables.co.ao](http://www.angolacables.co.ao/)) a annoncé un accord avec le Réseau de recherche et d’éducation d’Afrique occidentale et centrale (WACREN) ([www.WACREN.net](http://www.wacren.net/)) , le Réseau régional de recherche et d’éducation (REN) et encourage les interconnexions entre les REN nationaux en Afrique occidentale et centrale. Cet accord… Read more on https://angolacables.africa-newsroom.com/press/angola-cables-and-west-and-central-afri...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...