Après le tyran, le tyran : Un essai percutant sur la transition au Tchad

L'ouvrage, édité par Collobri/Cameroun, est paru le 20 juin 2023 et compte 84 pages, divisées en 6 chapitres. Son principal sujet est la situation sociopolitique du Tchad au cours des 30 dernières années. Selon l'auteur, cette situation découle d'une gestion chaotique à la fois du père, Deby, et de son fils.



L'auteur souligne les conséquences considérables de cette gestion et appelle la jeunesse à s'unir pour inverser les rapports de force. Il affirme que seule une synergie d'action permettra de remporter cette lutte.



Abakar Ousmane Idriss affirme que Deby père a plongé le Tchad dans le coma et que son "fils" ne pourra rien apporter de positif. Au contraire, il estime que le pays reculera de 30 ans sous l'approbation des courtisans du régime, et la régression sera deux fois plus violente que celle du père.



Abakar Ousmane Idriss est titulaire d'une licence en sciences politiques, communication et relations internationales obtenue au Bénin, ainsi que d'un master en Stratégie, Défense, Sécurité, gestion des conflits et des catastrophes de l'Université de Yaoundé II. Il milite au sein du Parti socialiste sans frontières (Psf).