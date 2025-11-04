Arch Archery Open Championship : Maria Hallas offre deux médailles d’or au Tchad

L’archère tchadienne Maria Hallas continue d’écrire l’histoire du tir à l’arc national. Elle a remporté deux médailles d’or à l’Arch Archery Open Championship 2025, tenu au Nigeria, une performance saluée par ses partenaires et soutiens.



Le Tchad peut être fier de sa représentante dans le monde du tir à l’arc. Maria Hallas a brillé lors de l’Arch Archery Open Championship 2025, organisé par Arch Club au Nigeria, en remportant deux médailles d’or dans les catégories 70 mètres et 50 mètres. Cette compétition, qui s’est tenue du 31 octobre au 2 novembre 2025, a réuni des archers venus de plusieurs pays africains.



Grâce à sa précision, sa concentration et sa détermination, Maria Hallas s’est imposée face à une rude concurrence, offrant ainsi un nouveau triomphe au sport tchadien. Soutenue par Royal Airways, sponsor officiel de sa participation, l’athlète n’a pas caché sa joie et sa fierté d’avoir hissé haut les couleurs du Tchad.



« Ces médailles sont le fruit du travail, de la persévérance et du soutien que je reçois chaque jour. Je les dédie à tout le peuple tchadien », a-t-elle confié. Au-delà de cette performance, Maria Hallas incarne la nouvelle génération d’archers tchadiens décidés à faire du tir à l’arc une discipline d’excellence au Tchad.



Son exploit au Nigeria renforce l’espoir de voir le pays jouer un rôle majeur sur la scène africaine du tir à l’arc dans les années à venir.