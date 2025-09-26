









INTERNATIONAL Assemblée Générale des Nations Unies 2025 : discours offensif de Donald Trump

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 27 Septembre 2025



Chaque année en septembre, l'Assemblée générale des Nations Unies devient le point central de la diplomatie internationale. Les dirigeants se réunissent à New York pour définir des programmes, débattre des défis mondiaux et exposer leurs positions nationales au monde entier.

Cette année, le débat général s'est ouvert le 23 septembre, avec plus de 150 chefs d'État et de gouvernement attendus. Le Brésil a ouvert la séance, immédiatement suivi par les États-Unis.



Le discours de Trump, très long, a duré près d'une heure, abordant les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, le changement climatique, les migrations et le rôle même des Nations Unies. Son discours, caractéristique, était incisif, mêlant affirmations générales et critiques acerbes envers ses adversaires comme ses alliés. Si les réactions des délégués ont été modérées, son allocution a néanmoins donné le ton du débat de cette année.



Remise en question de l'efficacité de l'ONU

Trump a commencé par mettre en doute la raison d'être de l'ONU elle-même. Il a soutenu que, si l'Organisation produit des résolutions et des lettres, elle ne parvient pas à les faire appliquer. « Quel est le but des Nations Unies ? », a-t-il demandé, avant d'ajouter que « les paroles creuses ne résolvent pas la guerre ». Il a critiqué l'institution pour son incapacité à fournir une aide significative dans ce qu'il a décrit comme ses efforts pour mettre fin à « sept guerres inflexibles » en seulement sept mois.



Il est allé plus loin, rappelant son offre passée de reconstruire le siège de l'ONU pour 500 millions de dollars, la contrastant avec la voie choisie par l'Organisation, un projet de rénovation de plusieurs milliards de dollars. L'anecdote a servi à la fois de critique d'une inefficacité perçue et de rappel de son scepticisme de longue date à l'égard des structures multilatérales.



Concernant Gaza, Trump a exigé la libération immédiate des otages, qualifiant cette question d'obligation morale. Il a averti que la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien équivaudrait à « une récompense pour le Hamas pour ses horribles atrocités ». Au lieu de cela, il a exhorté les nations à s’unir derrière une seule exigence : « Libérez les otages maintenant. »



Ses propos s'inscrivaient dans la continuité de la politique américaine précédente à l'égard du Hamas, mais témoignaient également d'une ligne dure à l'égard des pays qui s'orientent vers la reconnaissance d'un État palestinien en dehors d'un accord de paix plus large. Le discours n'a pas abordé de plan de paix mené par les États-Unis, bien que Trump doive rencontrer les dirigeants du Qatar, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte plus tard dans la semaine.



S'agissant de l'Europe, Trump est revenu sur la guerre en Ukraine, un conflit qui entre dans sa troisième année. Il a admis avoir initialement pensé que ce serait la guerre « la plus facile » à résoudre, invoquant ses liens personnels avec le président russe Vladimir Poutine. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, cette guerre est devenue l'un des conflits les plus meurtriers en cours, tuant « cinq à sept mille jeunes par semaine ».



Trump a accusé les membres de l'OTAN d'hypocrisie pour avoir acheté de l'énergie russe tout en soutenant militairement l'Ukraine. Il a proposé une solution : la pression économique : « Si la Russie ne met pas fin à la guerre, les États-Unis imposeront des droits de douane très stricts qui la mettraient fin très rapidement, mais les Européens doivent également les adopter. »



Il est à noter que sa position a encore évolué après son discours. Sur sa plate-forme « Truth Social » (Vérité sociale), Trump a déclaré que l'Ukraine pourrait « reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme originelle », avec un soutien suffisant de l'Europe et de l'OTAN. Cela marquait un tournant par rapport aux suggestions précédentes, selon lesquelles la paix pourrait nécessiter la cession de territoires par Kiev, rapprochant sa position de celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a rencontré peu après son discours.



Sur l'Iran, Trump est revenu sur un thème familier, qualifiant le pays de « premier sponsor mondial du terrorisme ». Il a déclaré que ses capacités d'enrichissement nucléaire avaient été « complètement détruites », et que son administration avait contribué à mettre fin à un conflit de 12 jours dans la région. Bien que les détails de ces affirmations n’aient pas été précisés, ils reflètent sa vision persistante de l’Iran comme une force déstabilisatrice au Moyen-Orient.



Critiques acerbes du rôle de l'ONU sur les migrations

Trump a consacré une grande partie de son discours à la migration, liant directement cette question aux programmes de l'ONU. Il a affirmé que l'Organisation avait dépensé des centaines de millions de dollars en 2024, pour « aider 624 000 migrants à se rendre aux États-Unis et à s'infiltrer à notre frontière sud ». Il a soutenu que le rôle de l'ONU devrait être de « mettre fin aux invasions, et non de les encourager », qualifiant cette aide de « portant atteinte à la souveraineté nationale ».



Élargissant sa critique à l'Europe, il a averti que les politiques migratoires et énergétiques « détruisaient » le continent. Il a suggéré que la racine du problème ne résidait pas dans les pays d'accueil, mais dans l'incapacité à stabiliser les pays d'origine : « Nous avons une grande compassion pour les pays en difficulté ; nous devons résoudre le problème dans leurs pays. »



Changement climatique et énergie

Le point le plus clivant du discours de Trump est peut-être sa façon de qualifier le changement climatique de « plus grande escroquerie jamais perpétrée au monde ». Il a critiqué les projets d'énergies renouvelables, qualifiant les éoliennes de « pathétiques » et la transition plus large vers les énergies vertes d'« escroquerie ».



Il a présenté les politiques climatiques comme un fardeau injuste pour les pays industrialisés, arguant que les efforts de réduction des émissions étaient sapés par la forte production de dioxyde de carbone de la Chine. « Si vous ne vous éloignez pas de l'escroquerie de l'énergie verte, votre pays est voué à l'échec », a-t-il averti.



Ces commentaires ont provoqué un malaise visible dans la salle. Plusieurs délégués ont hoché la tête, tandis que d'autres sont restés silencieux, alors que Trump niait ce que l'écrasante majorité des scientifiques considèrent comme des preuves établies d'un changement climatique d'origine humaine.



Dans une diversion surprenante, Trump a affirmé que Londres s'orientait vers l'adoption de la charia, ciblant particulièrement le maire de la ville, Sadiq Khan. Un porte-parole de Khan a rejeté ces propos, les qualifiant de « consternants et intolérants ».



Ton et accueil

Les réactions au sein de l'Assemblée sont restées modérées, malgré quelques moments de malaise. Les délégués ont hésité lors des propos de Trump sur le climat, et certains ont hoché la tête face à son rejet des cadres internationaux relatifs aux migrations. Pourtant, les applaudissements ont été remarquablement absents, tant pendant qu'après le discours.



Trump lui-même a ensuite affirmé que son discours avait été « très bien accueilli », publiant sur «Truth Social» qu'il pensait avoir présenté les États-Unis comme fermes mais justes dans leurs positions. Après son discours, il a rencontré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Tout en réaffirmant que les États-Unis soutenaient « à 100 % les Nations Unies », Trump a reconnu ses désaccords avec ses méthodes. Guterres, de son côté, a mis l'accent sur la coopération, notamment sur les questions de paix.









