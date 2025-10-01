









INTERNATIONAL Assemblée générale de l’ONU : le Premier ministre tchadien appelle à un soutien accru en matière de sécurité, de climat et de gouvernance

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 1 Octobre 2025



Lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre tchadien, l’ambassadeur Allamaye Halina, a prononcé une déclaration abordant à la fois les défis et les aspirations de son pays et du continent africain dans son ensemble.

Le Premier ministre a commencé par décrire le Tchad comme un pays situé « au carrefour des défis contemporains, sécuritaires, humanitaires et climatiques, mais aussi au carrefour de l'espoir ». Il a d'abord évoqué la menace terroriste persistante, notamment celle de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.



« Face à la menace de Boko Haram, nous n'avons ménagé aucun effort. Pourtant, trop souvent, nous avons porté ce fardeau seuls, sans un soutien extérieur à la hauteur des sacrifices de notre peuple », a-t-il déclaré.



Le Tchad est depuis longtemps reconnu comme un État de première ligne dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique centrale et occidentale. Ses forces armées ont joué un rôle clé dans les opérations de sécurité régionales, mais le Premier ministre a clairement indiqué que le soutien de la communauté internationale n'était pas à la hauteur des sacrifices consentis. En soulignant ce déséquilibre, le Tchad met non seulement en lumière sa propre situation critique, mais aussi, plus largement, la responsabilité partagée en matière de paix et de sécurité mondiales.



Au-delà de la sécurité, le Premier ministre tchadien a abordé ce qu'il a qualifié de « crise existentielle » : le recul du lac Tchad. Autrefois l'un des plus grands lacs d'eau douce d'Afrique, son volume a considérablement diminué au cours des dernières décennies en raison du changement climatique, de la sécheresse et d'une gestion non durable de l'eau. Le lac demeure une ressource vitale pour des millions de personnes au Tchad, au Niger, au Nigeria et au Cameroun, leur fournissant eau, nourriture et moyens de subsistance.



Le Premier ministre a souligné que la sécheresse, la désertification et les catastrophes naturelles compromettent la sécurité alimentaire et entravent le développement du Tchad. Il a rappelé à l'Assemblée que, bien que l'Afrique soit le pays qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle subit de manière disproportionnée les effets du changement climatique.



« C'est pourquoi nous appelons à une solidarité internationale accrue, pour un accès équitable au financement climatique, aux technologies vertes et aux vaccins », a-t-il déclaré.



Ce cadrage a inscrit le Tchad au cœur de la revendication africaine plus large de justice climatique. Selon lui, la lutte contre le changement climatique ne se limite pas à la protection de l'environnement, mais vise également à préserver la sécurité, les moyens de subsistance et la dignité. Pour le Tchad, la solidarité internationale signifie non seulement des engagements financiers, mais aussi l'accès aux technologies et aux outils permettant de renforcer la résilience.



Outre la sécurité et le climat, le Premier ministre Halina a souligné la transition politique interne du Tchad. Ces dernières années, le pays a été confronté à l'instabilité, suite à des changements de leadership et à des défis de gouvernance dans une région fragile.



Il a souligné que, malgré le pessimisme de nombreux observateurs, le Tchad a choisi la voie du dialogue. Grâce à des discussions inclusives et à des processus nationaux, le Tchad a cherché à jeter les bases du progrès démocratique.



« Contre toute prédiction pessimiste, notre pays a choisi le dialogue comme fondement de notre progrès. Nous avons gardé la tête haute et, avec notre peuple, nous avons franchi des étapes décisives vers une gouvernance démocratique et inclusive », a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au peuple tchadien pour sa résilience et aux Nations Unies, auxquelles il a attribué un soutien crucial pendant la transition. Il a réaffirmé la détermination du Tchad à consolider ces acquis et à en sortir « plus fort, plus stable et plus démocratique ».



Si la sécurité, le climat et la gouvernance étaient au cœur du message du Tchad, le Premier ministre a également lié ces questions au débat plus large sur la réforme de la gouvernance mondiale. Il a réaffirmé que les Nations Unies, et en particulier le Conseil de sécurité, ne peuvent rester figés dans des structures conçues en 1945.



« Il est totalement inacceptable que l'Afrique, berceau de l'humanité, poumon démographique du monde et moteur stratégique du XXIe siècle, reste marginalisée aux plus hauts niveaux de la gouvernance mondiale », a-t-il déclaré lors d'une allocution liée à la revendication de l'Afrique pour des sièges permanents au Conseil.



Le Tchad soutient le Consensus d'Ezulwini, qui appelle à au moins deux sièges permanents pour l'Afrique, assortis d'un droit de veto complet. Pour le Premier ministre tchadien, la réforme du Conseil de sécurité n'est pas une question de symbolisme, mais de justice pratique. Sans cela, a-t-il suggéré, la crédibilité du multilatéralisme continuera de s'affaiblir.









