ASAM S.A. ([www.ASAMmali.com](http://www.asam-mali.com/)), la société d’assistance aéroportuaire du Mali, a annoncé aujourd’hui sa certification en tant qu’Organisme de Maintenance Agréé et son habilitation à fournir des services de maintenance en ligne pour l’ensemble des avions de type Boeing 737 (300/400/500 – 600/700/ 800) et Airbus A320 (A318 à A321) qui desservent l’Aéroport International… Read more […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...