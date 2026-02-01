Baccalauréat 2026 : Ouverture des Inscriptions à N'Djamena

Modalités de retrait des fiches

La Direction Générale de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur () a publié, ce, une circulaire officielle concernant l'organisation du. Cette note s'adresse spécifiquement aux Proviseurs des lycées de la commune de



La circulaire s'adresse exclusivement aux Proviseurs des lycées de la commune de N'Djamena. Les points essentiels de la procédure sont les suivants :



Présence physique : Les Proviseurs doivent se rendre personnellement au Service des Examens et Concours de l'ONECS.

Respect du calendrier : Le retrait doit impérativement s'effectuer dans les délais impartis pour éviter tout préjudice aux candidats.

Lieu : Le siège de l'ONECS est le point unique de retrait pour cette phase.







Exigences pour les lycées privés



Une rigueur particulière est appliquée aux établissements d'enseignement privés pour assurer la validité des candidatures. Lors du retrait, leurs responsables doivent obligatoirement présenter :



L'autorisation de fonctionner : Un document délivré par les autorités administratives compétentes prouvant que l'établissement est en règle.

Un appel à la responsabilité professionnelle



Le Directeur Général de l'ONECS souligne que cette étape est cruciale pour la réussite de la session. Il exhorte les responsables de lycées à faire preuve de :

