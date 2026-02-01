Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Baccalauréat 2026 : Ouverture des Inscriptions à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Le Professeur Bianzeube Tikri, Directeur Général de l'ONECS, appelle les chefs d'établissements à la diligence pour garantir le bon déroulement du processus d'inscription des candidats.


Baccalauréat 2026 : Ouverture des Inscriptions à N'Djamena





La Direction Générale de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a publié, ce 02 février 2026, une circulaire officielle concernant l'organisation du Baccalauréat, session 2026. Cette note s'adresse spécifiquement aux Proviseurs des lycées de la commune de N'Djamena.


 

Modalités de retrait des fiches


La circulaire s'adresse exclusivement aux Proviseurs des lycées de la commune de N'Djamena. Les points essentiels de la procédure sont les suivants :

  • Présence physique : Les Proviseurs doivent se rendre personnellement au Service des Examens et Concours de l'ONECS.

  • Respect du calendrier : Le retrait doit impérativement s'effectuer dans les délais impartis pour éviter tout préjudice aux candidats.

  • Lieu : Le siège de l'ONECS est le point unique de retrait pour cette phase.




Exigences pour les lycées privés


Une rigueur particulière est appliquée aux établissements d'enseignement privés pour assurer la validité des candidatures. Lors du retrait, leurs responsables doivent obligatoirement présenter :

  • L'autorisation de fonctionner : Un document délivré par les autorités administratives compétentes prouvant que l'établissement est en règle.

 

Un appel à la responsabilité professionnelle


Le Directeur Général de l'ONECS souligne que cette étape est cruciale pour la réussite de la session. Il exhorte les responsables de lycées à faire preuve de :

  1. Responsabilité : En s'assurant de la conformité des dossiers.

  2. Diligence : En traitant les inscriptions dans les meilleurs délais.

  3. Rigueur : En respectant scrupuleusement les consignes de la présente circulaire.






     

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/02/2026

Gouvernance au Moyen-Chari : Les conseillers provinciaux s'arment pour le budget 2026

Gouvernance au Moyen-Chari : Les conseillers provinciaux s'arment pour le budget 2026

PCIT : Le désenclavement du Lac Tchad au cœur de la Transsaharienne PCIT : Le désenclavement du Lac Tchad au cœur de la Transsaharienne 01/02/2026

Populaires

Le président Tchadien de retour à N'Djamena après sa visite d'amitié et de travail en France

01/02/2026

Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad

01/02/2026

Congo Airways : Le retour de l'Airbus A320, symbole de la relance nationale

01/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter