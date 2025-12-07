Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Bénin : La CEDEAO menace de déployer la force régionale en attente


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Décembre 2025


La CEDEAO a condamné sans équivoque toute prise de pouvoir par la force, qualifiant cette tentative de manœuvre visant à « subvertir la volonté du peuple béninois ». Elle a rappelé l’obligation pour toutes les parties de respecter strictement la Constitution et les institutions démocratiques du pays.


Bénin : La CEDEAO menace de déployer la force régionale en attente
La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi avec fermeté aux informations faisant état d’une tentative de coup d’État militaire en République du Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. Dans un communiqué officiel publié depuis Abuja, l’organisation régionale a exprimé sa « profonde consternation » face à cette situation jugée anticonstitutionnelle.

L’organisation sous-régionale a également salué « les efforts déployés par le gouvernement béninois et l’armée républicaine » pour contenir la situation et préserver l’ordre constitutionnel. Elle a tenu les auteurs de ce complot pour « responsables, individuellement et collectivement, de toute perte en vies humaines ou en biens » résultant de ces événements.

Dans son message, la CEDEAO a réaffirmé son engagement total aux côtés du peuple béninois et de ses autorités légitimes. Elle a indiqué être prête à user de « tous les moyens nécessaires », y compris le déploiement de la force régionale en attente, afin de défendre la Constitution et l’intégrité territoriale du Bénin face à toute menace à l’ordre républicain.


