Boxe arabe : un tournoi international se tient le 27 août à Douala

La Maison du parti de Bonanjo de la capitale économique du Cameroun accueille la deuxième édition de l’International Arab Boxing Championship, le 27 août 2022.



Ainsi donc, à l’occasion de cette compétition internationale de boxe arabe d’envergure, le comité d’organisation annonce la participation de boxeurs en provenance de 11 pays africains, dont le Niger, le Togo, la RCA, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, l’Algérie, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Cameroun.



Selon Lamine Yaro, président l’association sportive pour la promotion de la boxe arabe et vice-président de la fédération africaine, la deuxième édition de l’International Arab Boxing Championship constitue « un show sportif et culturel, avec la présence de plusieurs hautes personnalités du monde arabe qui viendront assister à cette compétition ».



Au cours de la conférence de présentation de l’événement le 5 août dernier, il s’est dit confiant, quant à la préparation des six athlètes camerounais qui vont participer à la compétition. « C’est un grand challenge pour notre pays, nous avons des athlètes de très haut niveau et nous nous attendons à une grande victoire », dira-t-il.



Ce sera alors une opportunité pour le Cameroun et ses boxeurs de mieux se préparer aux échéances internationales. Plusieurs combats de haut niveau sont ainsi prévus. C’est ainsi qu’après le football, un autre duel de taille s’annonce le 27 août entre le champion camerounais de boxe Arabe Herman Siaka, se battra pour le titre de champions du monde catégorie poids lourd, face à l’Algérien Merali Ahmed, un pugiliste à la puissance reconnue.



« Je suis enfin prêt pour défendre les couleurs de mon pays. J’invite tous les Camerounais à venir me soutenir », a déclaré la boxeur camerounais Siaka au cours de la conférence de presse qui avait également pour objet, la présentation des boxeurs locaux.



Une autre affiche entre le Camerounais Isidore Kamwa contre l'Equato-Guinéen Mariano Obama aura s'en doute un goût particulier, étant donné que la qualité technique et le spectacle de classe qu'offrent ses deux athlètes seront assurément au rendez-vous.

Les billets d’accès pour assister aux 8 combats internationaux et des 3 nationaux, sont de 3 000 FCFA et 10 000 FCFA.